穿戴裝置Q3量緩價揚 AI與5G推升高階需求擴張

〔記者方韋傑／台北報導〕研調機構Omdia最新報告顯示，全球可穿戴手環市場今年第3季銷售「量緩價揚」，整體出貨量5460萬台，相較於去年同期僅成長3%，但產品平均售價來到225美元(約新台幣7054元)、年增9%，推升整體市值規模達到123億美元(約新台幣3855億元)、年增12%。

Omdia指出，全球穿戴市場在今年第三季的前五大品牌，包括小米(Xiaomi)、蘋果(Apple)、華為(Huawei)、三星(Samsung )與國際航電(Garmin)，五家業者合計占整體市值規模的84%，出貨量占整體63%。Omdia分析，大型品牌的規模與研發優勢，使中小廠商愈來愈難以靠價格競爭吸引新用戶。

Omdia認為，頂尖品牌正透過「雙軌策略」搶占不同價位帶的成長動能。在入門市場，受惠小米、華為與三星強化產品組合，基礎手環第三季出貨量年增12%，其中又以50至99美元(約新台幣1566元至3102元)的產品成長最為亮眼，出貨年增56%；反觀50美元以下產品因功能差異化不足，出貨量年減2%。

在中階智慧手錶方面，品牌業者透過下放高階功能提升市場競爭力，200至300美元(約新台幣6267至9400元)的產品第3季出貨年增21%，其中，蘋果新款Apple Watch SE 3將旗艦健康偵測等功能導入，使該價位區間的產品加速成長，成為推動中階市場主要動能。

Omdia指出，300至500美元(約新台幣9400至1萬5667元)的產品，因競爭加劇與產品周期調整，第三季出貨年減8%。而在高階機種當中，500至700美元的產品單季出貨年增29%，700美元(約新台幣2萬1934元)以上的產品出貨年增34%，是穿戴裝置當中成長動能最強勁的核心地帶。

Omdia分析，消費者之所以青睞高階機種，主要是受惠於品牌業者的競爭重心已轉向AI、衛星通訊與5G能力，包括蘋果與國際航電的最新旗艦機已加入衛星緊急通訊，蘋果Apple Watch Series 11更將智慧手錶帶入5G時代。

Omdia認為，品牌廠商後續需強化自有的軟體與服務，並深化與第三方合作，以提供更流暢的體驗。預期智慧錶未來的核心成長關鍵，是必須具備雲端健康生成式AI、運動教練等功能，並結合智慧戒指以及具有健康感測能力的真無線耳機(TWS)，形成完整的個人健康生態系。

