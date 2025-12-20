穿戴防毒面具闖北捷！ 嫌犯預藏利器 明顯「有備而來」

台北市 / 綜合報導

犯下北捷砍人案的凶嫌張文，昨(19)日先到台北車站捷運站M7出口投擲煙霧彈，過程中他頭戴防毒面具，拖著小型行李箱在台北車站捷運站沿途丟擲多顆煙霧彈，現場煙霧瀰漫，造成民眾恐慌，隨後甚至拿出預藏的利器，刺殺一名57歲男子，張文整個過程明顯預謀已久。

身穿黑衣頭戴專業級防毒面具，左手夾著數十公分長刀，他就是昨(19)日晚間，在北捷北車站，犯下砍人案的27歲嫌犯張文，從身上配備可以看出他早已預謀，從監視器畫面中，可以看到張文拖著行李箱，在北捷出口處，沿途連續丟擲多顆煙霧彈，現場瞬間濃煙四起煙霧迷漫，造成下班高峰期民眾驚慌逃竄。

廣告 廣告

犯案過程中，他甚至疑似拿出預藏利刃，從後方襲擊一名來阻止他的57歲男性，被害人當場倒地，失去呼吸心跳，隨後張文再趁著現場極度混亂，能見度低的情況，逃竄到鄰近的北捷中山站繼續犯案，張文持利器隨機攻擊路人，同時丟擲煙霧彈，犯案後闖入一旁的百貨公司，從高樓墜落，遭警方圍捕制伏，送往台大醫院搶救生命垂危，送醫後宣告不治。

警方調查後發現，張文犯案前，就已經先在北車附近的，公園路住處縱火，而張文戶籍地址，是在桃園市楊梅區的1處封閉式社區，警方到場後，屋內無人應答，而面對詢問鄰居也三緘其口，表示和張家沒有往來。

張文個人背景也被挖出 ， 過去曾是空軍志願役 ， 但2022年2月13日 ， 參加完餐敘後酒駕被抓 ， 因而遭到汰除 ， 過去張文也有多項前科 ， 因為遷移戶籍未申報 ， 導致教召令無法送達 ， 而涉嫌觸犯妨害兵役治罪條例 遭到通緝。 其他還包含妨害公務公共危險等罪嫌，張文整個攻擊過程，有計畫性製造多點混亂，手段殘忍冷血。

張文因妨害兵役，由桃園地檢署發布通緝，詳細犯罪原因，警方持續調查當中。

原始連結







更多華視新聞報導

北捷隨機傷人案4死 檢警漏夜調查犯案動機

張文北捷台北車站傷人 返旅館拿凶器後再犯案

北捷中山站外隨機砍人！ 嫌持利器闖誠品南西

