穿戴骷髏面具及戰術裝備逛街 警依違社維法送辦

（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）花蓮市1名24歲廖姓女子穿戴骷髏面具及戰術裝備等，在市區金三角逛街，嚇壞路過民眾。警方獲報到場，女子說是為Cosplay活動暖身，警方依違反社會秩序維護法送辦。

花蓮警分局表示，昨天下午4時許接獲民眾報案後，到場發現廖女頭戴骷髏面具、身穿戰術裝備等，並在腿上槍套掛有塑膠製玩具槍，在市區走動。廖女辯稱準備參加2月在台北舉辦的Cosplay（角色扮演）活動，覺得好玩，裝扮後和朋友出來閒逛。

上個月發生北捷無差別攻擊事件，餘悸猶存。警方指出，若民眾穿著具攻擊性、易引發恐慌的裝扮，或攜帶仿真、玩具槍械等物品，易造成他人誤會與社會不安。當場將該名女子帶離，並依涉嫌違反社會秩序維護法送辦。（編輯：黃世雅）1150113