穿搭被讚「關西大媽風格」！高市早苗輕裝入住官邸畫面曝光...「穿夾腳拖」網狂搜最終賣到斷貨：真的是超級帶貨王！

日本首相高市早苗昨（29日）從原先居住的眾議員宿舍，正式搬入官邸（日方稱公邸），深夜時搬遷畫面被日媒捕捉，高市一身休閒裝扮曝光，尤其腳穿著日式夾腳拖，在網上被笑稱風格是「關西大媽」。出乎意料的是，繼先前使用的皮包因民眾瘋搶，銷售一空，腳上拖鞋再度引發討論熱潮，據最新消息顯示，該款夾腳拖賣到斷貨。

據《日經》報導，首相辦公的首相官邸和居住的官邸位處同一塊用地，高市早苗先前就基於安全考量，並能更快應對國家突發狀況，表示將搬入官邸；而近期因忙完公務，於是昨日一身輕裝搭乘公務車從眾議員宿舍出發，搬進官邸。

報導提到，因為高市早苗的丈夫山本拓，行動不便須倚賴輪椅，因此官邸內也特別加裝無障礙設備，方便山本拓在官邸內生活。



日媒捕捉到高市早苗穿著一身黑色運動衣、腳穿日式夾腳拖，日本網友們的討論相當熱烈，不少人笑稱，「果然是關西大媽！」、「想買那套黑色運動服。」而網友也開始搜尋高市腳上的日式夾腳拖，據了解，該品牌是來自故鄉奈良縣的雪駄「DESIGN SETTA SANGO」（デザインセッタサンゴウ）。



關於該款雪駄，粉專「小原惠文」發文表示，高市腳穿的同款「雪駄」，已經銷售一空，「可惜，跟sana醬同款式的雪駄已經賣完啦。」網友也留言稱讚，「超人氣帶貨首相」，「真的是最佳推銷員！」，「超級帶貨王SANA醬！」。

(圖片來源：X、小原惠文臉書)

