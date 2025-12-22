穿日式劍道服徒步環島 變裝男身背未開鋒武士刀惹議

cnews204251222a09

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市瑞芳區九份地區，今（22）日中午傳一起步行男背刀事件。1名22歲陳姓男子，身著日式變形制服，搭配劍道燈籠褲裝扮，背負一把疑似武士刀具，行走在九份山路。瑞芳警分局表示，有熱心路人擔心危及公共安全，急忙報警處理。員警循線找到陳姓男子，原來他準備徒步環島，但因個人興趣，準備變裝步行，身背的武士刀也未開鋒，但員警仍將他帶返瑞芳派出所偵訊，並將刀具送交相關單位鑑定，以釐清是否具殺傷力。

瑞芳警分局表示，員警獲報後不敢大意，立即循線找到陳男盤查，但他的態度始終非常配合，沒有任何反抗情形。初步檢視，陳男所攜帶的武士刀，刀刃長約60公分，雖未開鋒，但刀頭尖銳，具相當危險性。陳男表示，武士刀是今年初在日本京都遊玩時，以2萬6000日幣購入。員警依法將他帶返瑞芳派出所進一步偵訊，並將刀具送交相關單位鑑定，以釐清是否具殺傷力。

cnews204251222a10

警方指出，陳姓男子表示，變裝純屬個人興趣，目前正徒步環島旅行。他約於11月19日前後由台南出發，南下高雄、屏東、台東、花蓮、宜蘭等，12月19日下午投宿新北市環芳九份地區民宿，今日上午11時許退房，準備繼續行程。由於他在公共場所攜帶具危險性物品，仍可能對社會治安及民眾心理造成不安。員警仍依法嚴正處理。全案訊後，依恐嚇公眾安全罪嫌，移送基隆地方檢察署偵辦。

瑞芳警分局強調，對於任何可能危害公共安全的事情，警方都會秉持「迅速、專業、依法」原則積極處置，確保民眾生命財產安全。也呼籲，切勿有開玩笑或引人關注的模仿行為。如發現可疑狀況，請立即撥打110報案，共同守護轄區治安。

照片來源：新北市警方提供

