穿木屐踩醒穿山甲 南屯端午嘉年華19日登場

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▲「穿木屐躦鯪鯉」陸上端午慶典，6月19日在南屯老街及萬和宮前廣場盛大登場(圖／民政局提供2026.6.11)

[NOWNEWS今日新聞] 木屐「咖咖」聲將再度響徹南屯老街！全台獨有的端午民俗「穿木屐躦鯪鯉」踩街嘉年華，6月19日在南屯老街及萬和宮前廣場展開。南屯區公所今（11）日舉辦記者會，由區長林秋萬帶領來賓體驗協力木屐為活動熱身；今年主辦單位特別以「喚醒穿山甲」的傳統祈福寓意為核心，融入流行音樂與童話變裝活動，邀全台民眾連假一同走進南屯，感受歷久彌新的地方風情。

民政局局長吳世瑋表示，「穿木屐躦鯪鯉」是南屯特有的無形文化資產。每逢端午時節，民眾穿上木屐、踩出「咖咖」聲響，象徵喚醒地下沉睡的鯪鯉（穿山甲），承載著在地居民祈求五穀豐收、風調雨順與平安好運的心願。今年活動特別結合傳統民俗與「童話狂歡趴」創新元素，期盼長輩重溫熟悉的在地記憶，孩子們也能在歡笑與體驗中親近南屯百年民俗，讓珍貴文化持續傳承。

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南屯區長林秋萬指出，感謝市府民政局、觀旅局及文化局全力支持，讓南屯「穿木屐躦鯪鯉」這項百年民俗活動持續傳承並擴大推廣，朝全市、全台知名節慶品牌邁進。今年活動首度結合「逍遙音樂町」，並打造「童話狂歡趴」主題，邀請深受大小朋友喜愛的卡通人偶與民眾互動同樂，另有高達2百50公分的巨型機甲小丑加入踩街行列，帶來耳目一新的端午體驗。此外，童話王國馬戲團也將帶來精彩特技演出，透過豐富表演與視覺震撼，為南屯老街營造歡樂的童話嘉年華氛圍。

▲端午節當天南屯老街規劃多項趣味競賽與懷舊童玩體驗(圖／民政局提供2026.6.11)

林秋萬進一步表示，活動當日歡迎國中小學童裝扮成童話角色參與踩街，凡變裝打扮的小朋友，即可獲得造型魔法筆乙支及限量專屬摸彩券，並有機會抽中Switch、平板電腦等好禮；另參與踩街的民眾可於中午12時30分排隊領取限量版「咖咖隨身側包」，現場也準備70吋液晶電視等多項摸彩好禮。此外，萬和宮、文昌公廟及台中魚市場將共同提供2千份麻芛湯、魚丸湯及粽子等在地小吃，讓民眾感受節慶氛圍，也品味南屯在地風味。

南屯區公所說，活動當日除千人遶境踩街外，南屯老街也規劃多項趣味競賽與懷舊童玩體驗，包括「四人協力木屐」、「小朋友賽跑」、「滾鐵圈」及「挑米籮」等，讓民眾在踩街之餘，也能感受早年農村生活與傳統童玩的趣味。另萬和宮前廣場則安排精彩音樂饗宴，邀請療癒女聲楊淨宇及實力派創作男歌手呂植宇接力獻唱，以流行音樂點燃南屯老街的盛夏熱情。

南屯區公所提醒，6月19日活動當日上午9時至下午18時，黎明路二段（文昌街至南屯路二段）北向車道及南屯路、萬和路部分路段將實施交通管制，公車30路副線及290路也將配合改道，請用路人提前規劃行車動線。

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