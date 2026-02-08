《穿梭・臺中想像》觀光宣傳上線 觀看次數突破30萬

記者張益銘／臺中報導

中市府觀光旅遊局日前推出全新觀光宣傳影片《穿梭・臺中想像 Shutter Taichung: Routes of Imagination》，自上線以來即引發熱烈迴響，上線不到2周觀看次數已突破30萬，展現臺中持續升溫的觀光吸引力。影片以空拍、特效轉場以及節奏感十足的配樂，帶領觀眾穿梭山海屯都之間，勾勒出對臺中的各種旅行想像，即日起可至「大玩臺中－臺中觀光旅遊局」官方YouTube頻道欣賞影片。

觀旅局長陳美秀今（8）日表示，影片跳脫傳統的故事線，以「穿梭」為手法、「想像」作為核心，透過一鏡到底般的流暢轉場與空拍視角，讓景點與景點之間自然銜接，如電影場景般層層展開，營造沉浸式觀影體驗。從夕陽灑落的海岸線到綠意綿延的山谷，從充滿人文氣息的藝文場館到活力四射的運動賽場，從熱鬧喧騰的夜市到歷史悠久的宗教慶典，細膩呈現台中兼具靜謐與動感、自然與都會並存的城市節奏。

陳美秀指出，影片集結多處代表性景點與新興地標，包括去(114)年新開幕的臺中海洋館、臺中綠美圖及大安港媽祖文化園區、榮獲2025「全球百大目的地故事獎」的環山獵人登山步道等，及最經典的臺中國家歌劇院、高美濕地、后豐鐵馬道、逢甲觀光夜市等穿插，透過快慢節奏交錯的景點切換，觀眾彷彿隨著鏡頭騎乘自行車、漫步濕地欣賞夕陽、遠眺璀璨的夜景天際，影片帶給觀眾的不僅是景點印象，更是臺中多重樣貌的城市想像。

陳美秀表示，近年市府積極推動重大建設，觀光景點陸續啟用，登山步道與自行車道路網持續升級完善，加上臺中既有自然山海的遼闊，也有歷史人文的厚度，更有不斷推出的新景點，無論是初訪或再訪，每次都能看見不同驚喜，期盼透過影片，引領旅客以嶄新視角重新認識臺中。

陳美秀說，觀旅局邀請民眾訂閱「大玩臺中－臺中觀光旅遊局」YouTube頻道，觀賞《穿梭・臺中想像》(https://youtu.be/Bm_bzziblpE?si=-rnaLYjqUQuOJC7u )，跟著鏡頭走進臺中，親自走訪這座持續蛻變、充滿驚喜的魅力城市。

穿梭-臺中想像-2026年最新臺中觀光宣傳影片封面。（中市府觀旅局提供）

臺中海洋館-有全國最大規模的-水母主題展區。（中市府觀旅局提供）

臺中海洋館自開幕以來話題不斷。（中市府觀旅局提供）

綠美圖成為臺中觀光新亮點。（中市府觀旅局提供）

環山獵人登山步道-繩索橋。（中市府觀旅局提供）