穿樂老時光1／中國高官訪台 唱片行播《台灣之歌》警上門關切

台灣古典音樂與本土歌謠的地標「上揚唱片」，曾捲入中國高官來台民眾示威事件。

台北市中山北路與民生西路交叉口，4層樓的老建築靜靜矗立，1樓店面是台灣古典音樂與本土歌謠的地標「上揚唱片」，從1967年創立至今，走過黑膠、卡帶、CD到串流時代，讓文化部肯定是「台灣第一家國際唱片公司、台灣藝術音樂出版的重要推手」。

爵士古典齊全 樂迷驚喜

順著樓梯來到「上揚唱片」二樓，爵士樂、古典樂CD層層疊疊，井然有序，扳起手指計算，一小時內客人不到五位，一位金髮碧眼的中年外國男子對店員低聲說：「太驚喜了！這裡的唱片好齊全。」

上揚發行的《中國，福爾摩沙》組曲，當時慧眼邀請呂紹嘉擔任指揮。爾後他的名聲愈加響亮，曾任國家交響樂團音樂總監。（上揚唱片提供）

在線上音樂的時代，進唱片行的消費者已屬稀有動物，而車水馬龍之中，座落於台北市中山北路、民生西路口黃金地段四層樓（1、2樓門市；3、4樓辦公室）的上揚唱片，斑駁的金色招牌，儼然就是台灣音樂的活歷史，創辦人林敏三、張碧夫婦先後在2018、2019年辭世，由長子林晉賢接棒。

陳雲林來台 衰被捲入事件

隨著國際唱片公司收回代理權，直接在台拓點，加上網路盜版音樂猖獗，唱片生意也受影響。

上揚唱片創辦人張碧（左1）是支持台灣音樂家的重要力量，右起依序為樂壇重量級人物徐頌仁、馬水龍和邱玉蘭。（圖片取自臺灣音樂群像資料庫）

在上揚漸漸消聲之際，2008年11月4日，前副總統連戰在當時中山北路上的國賓飯店宴請前中國海協會長陳雲林，引來警民對峙，張碧當時接受《壹週刊》專訪還原事發經過，「有顧客來買CD《台灣之歌》，試聽後，忘了拿出CD，一路播下去，警察來關切音樂放得太大聲，我們也配合調小聲；沒多久，有人在上揚門口隨音樂跳起舞來，警察強制進入，威脅店員關掉音樂；後來，鐵捲門被警察拉壞，我被人群擠到玻璃櫃上。」

曾有人將上揚唱片比擬作二二八事件的「天馬茶房」，林晉賢說：「事發時，我人在竹科上班，回家後，媽媽已經把鐵捲門修好了，那一陣子，上揚成了觀光景點，還有人到門口貼黃絲帶。」

