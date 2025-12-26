穿樂老時光2／唱片行創辦人出身豪門！見證台北上流人生活 從洗衣機賣到音響

上揚唱片前身是「光陽電器行」，賣家電與音響，為了服務音響的客人賣黑膠唱片，1967年成立上揚音響唱片。

創立超過半世紀、知名的「上揚唱片」，為台灣譜寫的樂章，得從創辦人夫婦林敏三、張碧出身的家族說起。林敏三祖輩與大同林挺生家族同源，林晉賢透露：「日治時代，祖父林江洽擔任議員，光復後，又任台北市長祕書，祖父會寫詩，還喜歡聽古典音樂，當時黑膠唱片、收音機都是奢侈品，爸爸在台北工業學校（今「北科大」）學建築，親手設計裝潢店面，後來開電器行，才自學修理音響等電子產品。」

「而媽媽的家族，在台北也頗有名望，外公原本經營米店，媽媽念到中山女高畢業，因為外公猝逝，經媒妁之言，媽媽才依習俗，在外公過世『百日』之內嫁給爸爸。」林晉賢說。

廣告 廣告

收錄〈天黑黑〉〈丟丟銅仔〉等多首經典台灣民謠的《鄉土詩情》專輯，以室內樂演奏形式，讓民謠聽起來格外清新詩意。（上揚唱片提供）

一年只賣二套音響 利潤4成

1960年代，林敏三、張碧夫婦開起「光陽電器行」，販售冰箱、電視、洗衣機、音響等家電用品，「買得起進口收音機、音響的人，口袋夠深，自然也想買黑膠唱片，爸爸順勢轉型，在1967年成立『上揚音響唱片』。」

已故上揚唱片創辦人林敏三（右）出身大同林家，夫人張碧（左）也是望族，1960年代，二人先開設「光陽電器行」，販售冰箱、電視、洗衣機、音響等家電用品，客層都是口袋夠深的上流人士。（上揚唱片提供）

林晉賢透露，媽媽當初取這個名字，是來自「股票上揚」之意，童年聲音的震動，烙進林晉賢的記憶，「我們一家六口住在4樓，3樓『音響測試區』擺著一大堆黑膠唱片，大功率的喇叭成天試音，重低音讓窗子嘎嘎作響；我們一年頂多賣一、二套音響，卻很好賺，毛利大概有3到4成。」

更多鏡週刊報導

穿樂老時光3／第一個為本土作曲家錄製唱片 銷售霸榜首專輯始終是這張

穿樂老時光1／中國高官訪台 唱片行播《台灣之歌》警上門關切