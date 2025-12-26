穿樂老時光3／第一個為本土作曲家錄製唱片 銷售霸榜首專輯始終是這張

上揚創立初期，取得古典樂三十三轉LP（傳統黑膠唱片）的台灣獨家代理，是當時全台唯一進口唱片的代理商。

創業初期，林敏三負責維修和組裝音響，張碧負責管理公司，接洽唱片版權，形成「女主外、男主內」；張碧靠著自學的英文，走遍歐洲，取得古典樂三十三轉LP（傳統黑膠唱片）的台灣獨家代理，是當時全台唯一進口唱片的代理商，林晉賢說：「我媽跟國外殺價、談判，有不少挫折，她強勢的作風，是從那時候開始的。」

台灣先行者 錄本土作品

上揚唱片在1980年代攀頂，代理了德國古典唱片品牌Deutsche Grammophon（DGG）、PHILIPS、哥倫比亞等國際大廠牌的古典樂唱片，彼時多數上班族月薪不過一萬到二萬元之間，上揚的月營收曾高達600萬元。

中廣整點報時加持 古典樂銷量罕見打敗流行樂

在張碧主導下，上揚是台灣第一家專注為本土作曲家錄製專輯的唱片公司，林晉賢透露，《台灣四季》專輯至今高居上揚銷售排行第一，這張唱片由日本知名編曲家早川正昭收集十二首台灣民謠，包括〈四季紅〉〈蝶戀花〉〈牛犁歌〉〈月夜愁〉等名曲，致敬了義大利名作曲家維瓦第的小提琴協奏曲〈四季〉。

還有上揚錄製的馬水龍〈梆笛協奏曲〉，隨著中廣1980到1990年代間各頻道的整點報時音樂，傳遍大街小巷，唱片狂賣10萬張，寫下古典樂打敗流行歌曲的奇蹟；林晉賢說：「當時上揚每出版一張唱片，平均要投資100萬元，在1980年代，是相當驚人的數字；壓製黑膠唱片時，大概賣5000張才回本，上揚前前後後出版了150張專輯，算是有賺有賠。」

除了CD，上揚唱片也發行不少專輯的樂譜。此為〈異鄉月夜〉的樂譜。

上揚唱片是台灣老字號的唱片公司，它對於台灣文化界的影響力，讓2015年的傳藝金曲獎，將「出版類特別獎」頒發給創辦人林敏三、張碧夫婦；鮮為人知的是，2010年張碧中風後，林晉賢與二個妹妹撐起家業，他笑說：「最初，我只要扮演幕後金主，平時負責調度資金，假日從竹科回台北幫忙顧店，唱片市場不景氣，我當時在台積電賺的錢，多少要拿一些回家周轉。」

