穿樂老時光4／唱片業不聊生 老字號唱片行掌舵者悲觀斷言「不覺得會有下一個十年」

上揚唱片董事長林晉賢從父母手中接下棒子，為台灣延續音樂界的地標。

2012年，林晉賢從台積電辭職，隔年接任上揚唱片董事長，他表示，「台積電很注重SOP，還要不斷追求品質改善，光是這兩點台積電經驗，就讓我在經營時受用無窮！」林晉賢一邊說，露出了科技人嚴謹的態度，他接手後，導入電腦資訊系統、優化官網；同時主動出擊，建檔上萬筆唱片資料，在官網之外，進軍博客來、PChome、露天拍賣、蝦皮購物等通路，營收占比大概一成。

台積人轉戰唱片公司家業 建立SOP是第一步

林晉賢觀察，2001年，蘋果公司發布iTunes之後，實體唱片走下坡，音樂家必須靠音樂會帶動唱片銷售，但網路音樂讓普及率擴大，唱片市場還是有成長，目前，黑膠唱片仍有懷舊味道，未來一旦不再生產CD播放器，就完蛋了。

音樂數位化 實體店難生存

「其實，數位音樂、實體唱片是可以並存的！就像是熱愛攝影的人用手機拍，也會買單眼相機，就是想追求更好的品質；平常習慣戴耳機聽音樂的人，找時間去音響大展一趟，那臨場感和震撼感絕對勝過耳機！」林晉賢分析。

已故上揚唱片創辦人夫婦林敏三（右）負責維修和組裝音響、張碧（左）掌管發行和版權，形成「女主外、男主內」。（上揚唱片提供）

上揚唱片將邁向一甲子，問起下一個10年？林晉賢愣了一下，他說：「疫情後，實體店面的銷售額從原先的五成往下降，接下來會將店面遷到巷子裡，我不覺得會有下一個10年，前幾年，去荷蘭鹿特丹，繞了十幾家唱片行，我嚇了一跳，幾乎都是二手CD、二手黑膠，當數位音樂愈來愈普及，國外廠商還會需要上揚唱片這樣的代理商嗎？」音樂終究會謝幕，而上揚唱片延續兩代人的意志力，讓它不只是一家唱片行，更是這塊土地上最強韌的樂章。

