穿毛像上衣發表促統言論遭停職 何鷹鷺回國民黨喊冤

具陸配身分的國民黨中常委何鷹鷺遭考紀會建議「停止黨職」處分，19日下午前往國民黨向中常會喊冤。（圖：國民黨提供）

具陸配身分的國民黨中常委何鷹鷺因為身穿毛澤東頭像衣物拍攝短影音、發表促統言論，昨晚遭國民黨考紀會「停止黨職」處分，今天（19日）下午前往國民黨中央黨部向中常會喊冤提申訴；副主席蕭旭岑表示常會已經受理，將依照相關程序處理。

何鷹鷺被發現在抖音上穿著印有毛澤東的上衣，高喊「肩負重任」，「早日讓台灣回到祖國的懷抱、早日統一」，還說這就是她的宗旨、她的責任。國民黨考紀會昨天決議開鍘，對她予以停黨職處分。

何鷹鷺下午在國民黨中常會前原本有意接受媒體聯訪，不過遭大樓管理單位以「非黨職身分」為由、希望改在其他地點受訪。何鷹鷺質疑難道沒有黨職就不能在中央黨部發聲？管理單位則解釋使用大樓公共空間需要事先申請。雙方僵持幾分鐘後，何鷹鷺依舊堅持在現場發表談話。

何鷹鷺對自己遭到處分喊冤，強調很多都是民進黨的炒作，說她支持兩岸統一、中國統一、台灣早日回到祖國懷抱，這些話她確實說過，但她並不主張用武力來叫囂、叫中國打台灣，她的所做所為全都是為台灣安全，質問民進黨為何沒事就拿陸配開刀？

何鷹鷺表示，她是從新聞上才得知因為喊統一而被國民黨處分，她還在等候詳情。不過為了40萬名陸配不再被民進黨一手策劃的打壓與陷害，無論如何她都會繼續參選中常委。但現在不知道還能否參選？她覺得自己沒有違反黨紀，如果開除她的黨籍，就違反國法了。

何鷹鷺感嘆自己遭民進黨打壓時，還覺得國民黨會維護她，但第一時間竟然就把她賣出去，心有點涼了。

對此，國民黨副主席蕭旭岑表示，何鷹鷺已經提出申訴，常會也已經受理，會有相關的程序；考紀會主委張雅屏則說明，何鷹鷺依「黨員黨紀處分規程」規定提出申訴，經中常會審議通過，回考紀會再議；由於「停職處分」涉及中央委員參選權而影響到黨權，因此在申訴階段處分停止黨職。（張柏仲報導）