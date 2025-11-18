穿毛澤東上衣高喊「早日統一」！中常委何鷹鷺違黨紀遭國民黨停職

國民黨中常委、陸配何鷹鷺近日在抖音上大談兩岸統一話題，除了高喊「我們都是中國人」、身穿毛澤東頭像衣服，還聲稱自己的責任就是「早日讓台灣回到祖國的懷抱、早日統一」，此番言論引發外界撻伐。

面對輿論壓力，國民黨中央考紀會今（18）日發布聲明，宣布何鷹鷺「停止黨職」，表示何鷹鷺以個人名義在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，引發外界議論。為嚴明黨紀並正視聽，依黨員違反黨紀處分規程第15條之規定，通過予以何鷹鷺停止黨職處分。

廣告 廣告

責任編輯／施佳宜





更多台視新聞網報導

不滿韓國瑜率團訪日 藍中配中常委轟：日本侵略中國、還講舔共

執政3目標 賴總統：建立台灣主體性國家認同

民進黨權力核心改組 親賴勢力掌握過半席次