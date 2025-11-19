即時中心／高睿鴻報導

中國近年持續對台灣強化統戰力道，甚至連滲透手段都越來越多元，簡直令我國防不勝防；沒想到，在此敏感時機竟又傳出，國民黨中常委何鷹鷺最近不僅拍攝抖音影片、竟還身著「毛澤東頭像」衣服、公開宣揚統一台灣等言論，消息傳出後，瞬間引發外界譁然。對此，藍營選擇火速切割，昨（18）決定開鍘、作出「停權黨職」處分。對此，何今（19）日受訪時大表冤屈，但同時又責怪是民進黨「打壓言論自由」。

何鷹鷺說，自己遭到黨處分的消息傳出後，許多朋友都第一時間打電話給她，詢問是怎麼回事。她表示，自己也不太清楚為何會這樣，但還是要來表達一下想法。何鷹鷺認為，自己既然來了台灣，所言所行就是為了台灣人民、為了國民黨，「在國民黨內，無論藍營有任何活動、選舉、抗議等，我都是一馬當先、帶領姐妹們參與」。她強調，自己與姐妹們在台灣，大家都是對國民黨有熱愛、愛戴藍營。

「所以，我說今天受了冤屈，姐妹們也很痛心、也打電話給我；我為國民黨是出錢出力，無論什麽時候、何種抗議活動，我都是帶著姐妹們上大街」，她說。何鷹鷺指出，無論是烈日炎炎的夏天、或是寒冷的冬天，自己都是出錢出力；而且，她也很心疼其他賣力的姐妹們，「我不會讓她們受到半點委屈，我都會給一些便當、車馬費！」。

快新聞／穿毛澤東衣談統一台灣！何鷹鷺慘遭藍營停權 悲喊：真的有點寒心

國民黨中常委何鷹鷺。（圖／民視新聞）

何鷹鷺繼續強調，以上這些全都是她的個人行為，自己從未拿過國民黨半分錢。如今，突然收到停職處分，她表示自己已無法進入中常會、已經停止黨職了，但有沒有期限？是無限期，還是幾個月或半年？現在就等中常會拿出結果。

她繼續說道，對於黨的處分，當然是感到有點委屈；不過，何也同時劍指民進黨、認為後者刻意操縱輿論，故意來打壓她。何鷹鷺因此怒問，台灣有這麼多希望和平的人，打壓的完嗎？「那你們為什麽今天就專打我呢？因為我是陸配、而且我有黨職，所以就想要把我打下去」，她說。

所以何鷹鷺表示，或許國民黨也是考量到這方面的輿論，而必須做出決定，自己也就不多說什麼；但她仍直言說，看到黨在第一時間就發出這樣的新聞，「我真的是有點寒心、也確實感到有些委屈」。

