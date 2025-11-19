穿毛澤東衣高喊回歸祖國！中常委遭國民黨停職 不服再嗆「又沒說武統」

政治中心／林昀萱報導

國民黨中常委、中配何鷹鷺以個人名義在抖音平台開設帳號，拍攝影片推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，甚至狂嗆台灣是「屁股大的一個地方」，還貶抑前總統馬英九「最沒用」。對此，國民黨中央考紀會18日依黨員違反黨紀處分規程第15條之規定，對何鷹鷺祭出停止黨職處分。對此何鷹鷺不服氣，表示將親赴黨中央說明抗議！

何鷹鷺被發現在抖音上穿著印有毛澤東的上衣高喊「這是毛主席教導我們要為人民服務」，所以她把為人民服務這個宗旨帶回台灣「也多宣導我們祖國的誠意、善意」，義不容辭扛下「讓台灣回到祖國的懷抱、早日統一」的重任。影片曝光何鷹鷺遭舉報是共碟，她再拍攝影片爆粗口氣嗆「台灣還需要間諜嗎，一個中國，兄弟之間還需要間諜嗎，放他X的屁，把我氣到都火了」，更說「我有靠山、我有後盾！我的祖國！我怕你什麼？有什麼好怕的？」

廣告 廣告

何鷹鷺又在抖音高喊靠山是祖國（圖／翻攝自抖音）

針對何鷹鷺言行國民黨18日火速開鍘，針對何鷹鷺在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，召開第28屆第1次臨時委員會議，經考紀委員臨時提案，依黨員違反黨紀處分規程第15條之規定，通過予以何鷹鷺女士停止黨職處分，強調黨紀沒有模糊空間。

何鷹鷺對此不服氣表示「我又沒有說武統」，自己身為中華民國合法公民當然是希望和平。她也痛斥國民黨處理程序錯誤，強調中常委涉違紀應該要先在中常會提案再交由考紀會審查，國民黨只發新聞稿未依照程序處理是不對的，將前往黨中央說明抗議。

更多三立新聞網報導

藍諷高市早苗像「車力巨人」！綠委怒批人身攻擊：為了附和馬英九洪秀柱

馬英九、洪秀柱批評高市早苗！國台辦注意到了：和大陸同胞一道共創統一

全民國防手冊普發！藍批消化預算 林楚茵反嗆：只有藍白才能愛花就花

何鷹鷺喊「早日統一」遭國民黨停職！立院綠黨團批雙標：殺雞儆猴

