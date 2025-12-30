穿洞店以乾兒子為名 一中店紅布條再也盼不到「曹西平回來了」

〔記者張軒哲／台中報導〕藝人曹西平前天在地震過後才在臉書粉絲團發文，昨天(29日)深夜10時許，乾兒子Jeremy報案表示乾爹曹西平在新北三重家中猝逝，曹西平是台中市人，他近年在西門町跟一中商圈開設穿刺專門店，「Jeremy穿洞日常 」吸引年輕人「打耳洞」。

曹西平童年住在台中車站附近的綠川一帶，曹西平的父親曹培芳醫師開設診所，曹西平有5兄弟，年紀較小的「四哥」曹西平自幼就很愛打扮，長相帥氣。

曹西平近年以乾兒子英文名投資穿洞店，除了在西門町之外，家鄉台中的一中商圈也有開店，門口高掛「曹西平回來了」紅布條，店門口前方的知名連鎖雞排店經常大排長龍，也藉此吸引年輕人注意，展現行銷策略，可惜再也盼不到曹西平身影。

