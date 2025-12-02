穿潮牌衣服伏擊「黑狗」 2兇嫌涉重傷害罪移送北檢

涉嫌挑斷天道盟「黑狗」腳筋的王銘偉(圖左)、徐鉯翔(圖右)，被警方依重傷害罪移送北檢偵辦。呂志明攝



天道盟綽號「黑狗」的賴姓男子，昨(12/1)日在某大樓地下停車場遭2名年輕男子埋伏襲擊挑斷雙腿腳筋，台北市警局萬華分局今(12/2)日將涉案的2名兇嫌王銘偉、徐鉯翔依刑法重傷害罪移送北檢偵辦，稍後檢察官將開庭偵訊，釐清案情。

2人移送北檢時，穿著藝人陳冠希創立的潮流品牌「三生萬物」服飾，讓記者眼睛為之一亮，「3生萬物」是陳冠希主理的潮流盛會 INNERSECT 旗下的一個系列，與 Jerry Lorenzo 的 Fear of God 合作推出，結合了東西方文化和兩個品牌的設計元素。此系列將 Fear of God 的高級感與 Essentials 的簡約風格融入設計，並在中西方文化理念的碰撞下創造出多樣化的單品。

當穿著潮服的2人被警方移送進入北檢時，記者問他們「為什麼要斷人腳筋？」，「你們是專門挑高寶勝告別式這一天動手嗎？」、「你們跟對方有什麼過節？」2人始終不發一語。

外傳，徐鉯翔是「南萬華教父」的天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝的義子。高寶勝在5年前，曾遭賴男派人挑斷腳筋，雙方結下樑子。

