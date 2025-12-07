穿發熱衣狂冒汗「又濕又黏」恐著涼！UNIQLO曝解法 過來人喊讚

近年來發熱衣成為許多民眾冬天內搭首選，但有些人穿著發熱衣進入室內後狂冒汗，讓整個身體又濕又黏。網紅「魚漿夫婦」近日分享UNIQLO的獨家穿搭法，在穿發熱衣之前，裡面先穿一件透氣排乾衣，既能防止流汗後著涼，也能維持溫暖。

魚漿夫婦在臉書粉專發文表示，從寒冷的室外走進暖氣開得很強的電車或室內時，身體立刻開始流汗，這其實是因為體溫調節功的影響，如果是在擁擠的車廂內，因為其他乘客的體溫和呼吸，濕度也會升高，濕度高的時候，汗水不容易蒸發，身體就更容易黏膩出汗。

針對UNIQLO發熱衣Heattech，魚漿夫婦解釋保暖原理，衣服的纖維會吸收身體釋放的水蒸氣時產生熱能，也就是「吸濕發熱」的機制；但如果出汗太多，吸收速度跟不上，皮膚就會一直是濕的，反而容易讓身體著涼。且因為該款發熱衣主要使用的是嫘縈等材質，吸水性很強，但一旦吸汗後卻不容易乾。

至於解決方法也很簡單，就是穿發熱衣之前，裡面先穿一件UNIQLO的「AIRism」系列排汗乾爽衣物。該粉專指出，這點其實UNIQLO官方也有公開推薦，AIRism可以迅速吸收並排乾汗水，再搭配能將汗轉換為熱能的Heattech，兩者相乘之下，既能防止流汗後著涼，也能維持溫暖。

對此，網友紛紛留言表示，「這是真的，完全可以解決冬天睡覺太熱流汗到睡不著的問題」、「這也是爬山的穿搭，最裡層穿排汗衫，中間穿保暖衣，最外面穿擋風，都是避免汗水造成失（濕）溫」、「一次要買兩件的黑暗商法？」

