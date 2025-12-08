穿發熱衣1原因變更冷！達人揭UNIQLO官方「神級妙招」：保暖又乾爽

生活中心／王文承報導

很多人在室外穿著發熱衣溫暖舒適，但一進暖氣房或捷運車廂，身體就開始發熱、噴汗（圖／資料照）

氣溫驟降，許多人不喜歡層層穿搭的「洋蔥式穿法」，通常會選擇輕薄又保暖的發熱衣內搭。不過，很多人發現，在室外穿著發熱衣溫暖舒適，但一進暖氣房或捷運車廂，身體就開始發熱、噴汗。發熱衣吸收汗水後變得濕黏，走回室外又覺得更冷，讓人相當難受。對此，網紅「魚漿夫婦」近日分享了一招來自UNIQLO官方推薦的「疊穿秘技」，只要調整穿衣順序，就能徹底解決這個困擾。

穿發熱衣1原因變更冷 達人揭UNIQLO妙招



魚漿夫婦在臉書粉專發文表示，日本冬天的室內及大眾運輸工具暖氣通常非常強，加上車廂擁擠、濕度上升，厚重衣物容易讓人體溫調節失靈而大量出汗。然而，市售發熱衣多利用嫘縈等纖維的「吸濕發熱」原理來保暖，一旦汗水超過布料吸收量，水分難以蒸發，衣物就會緊貼肌膚，不僅黏膩不舒服，冷卻後還會帶走體溫，造成「越穿越冷」的困擾。

為了解決這個問題，魚漿夫婦分享了一個簡單有效的做法：在穿發熱衣前，先穿一件主打透氣、快乾的「AIRism」排汗衣。這種「內層排汗、外層發熱」的搭配，其實也是UNIQLO官方認證的穿法。原理是底層的排汗衣能迅速將汗水導出，保持肌膚乾爽，而排出的水氣會被外層發熱衣吸收並轉化為熱能。兩者搭配，既能避免汗水悶在身上造成濕冷，又能維持良好的保暖效果。

貼文曝光後，引發不少人實測，紛紛表示，這和登山界推崇的「洋蔥式穿法」原理一致，底層排汗、中層保暖、外層擋風，重點是避免汗水滯留造成失溫。也有睡眠受盜汗困擾的民眾表示，這種穿法完美解決了冬天蓋厚被睡覺會熱到流汗的問題，大幅提升睡眠品質。

另外，有人分享懶人洗衣技巧，採用這種穿法時，因為發熱衣沒有直接接觸汗水，所以不必每天更換，只要每日清洗最裡層的排汗衣即可，省時又方便。不過，也有網友幽默調侃，這根本是商人的「黑暗商法」，一次買兩件內衣就能賺雙份；而有日本旅遊經驗的人則建議，如果只是短暫進出室內外，也可以嘗試「短袖配羽絨衣」的穿法，避免在暖氣房內熱到中暑。

