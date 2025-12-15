穿白襯衫自稱「媽媽市長」挺罷挨告 檢：罪嫌不足「不起訴」

台中市 / 綜合報導

網紅「女神下午茶」在今年5、6月間拍攝短影音，影片中他穿上白色襯衫，模仿台中市長盧秀燕的穿搭和口吻力挺罷免，結果遭人檢舉並挨告，女神下午茶出面受訪，坦言模仿政治人物被告覺得很誇張，而且告他的人是台中市政府，更讓他震驚，對此台中市府沒有證實。檢方後續偵查，認為網紅在影片中沒有出現自稱「盧秀燕」的內容，民眾也能輕易辨識影片的人不是盧秀燕，最終因認定罪嫌不足予以不起訴處分。

網紅女神下午茶說：「我是民調第一媽媽市長。」穿上白色襯衫，模仿盧秀燕穿搭和口吻，網紅女神下午茶，今年5、6月間拍攝短影音，公開力挺罷免模仿的維妙維肖，但後來他自錄短片，說他被台中市政府提告，網紅女神下午茶說：「之前不是一堆人在模仿，打鼓的媽媽市長嗎？為什麼我沒有模仿呢？因為我之前模仿媽媽市長，就被台中市政府提告了。」

這幾段模仿盧秀燕的短片，在網路上吸引一陣討論，但後來被檢舉，台中市警察局受理後依違反選罷法等罪嫌函送，女神下午茶今（15）日下午出面受訪時，他坦言真的很意外，網紅女神下午茶說：「滿震驚的，沒想到今天模仿一個政治人物會被告，然後還是使用公權力。」

女神下午茶說原本以為只是民眾去檢舉，但後續配合檢方開偵查庭，才知道提告的人是台中市府的人員，網紅女神下午茶說：「我這個形象，確實是以市長形象是COVER的，就去模仿，因為要像，但是我也沒有使用她的名字，我就使用媽媽市長，或是民調第一市長。」

檢方認為，當事人的影片中，沒有出現自稱「盧秀燕」的內容，加上民眾可以輕易辨識影片的人不是盧秀燕，能分清楚兩人之間的區別，因此女神下午茶用媽媽市長的角色表達挺罷免的舉動，只是闡述他的主觀言論，難以認定有散布謠言或傳播不實主觀的犯意，認定罪嫌不足予以不起訴，對於這樣的處分結果，台中市警察局回應，尊重台中地檢署的處分結果。

