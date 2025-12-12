穿白襯衫說「媽媽市長挺罷免」不觸法 男子模仿台中市長獲不起訴

新北市一名劉姓男子於今年5月間挺罷免，身穿白襯衫、模仿臺中市長盧秀燕之口吻說：「我是民調第一媽媽市長，媽媽市長挺罷免」，被台中市警察局發現、蒐證後提告反個資法、偽造私文書、選罷法等。（翻攝台中市官網）

新北市一名劉姓男子於今年5月間挺罷免，身穿白襯衫、模仿臺中市長盧秀燕之口吻說：「我是民調第一媽媽市長，媽媽市長挺罷免」等語句的影片上傳社群網站，被台中市警察局發現、蒐證後提告反個資法、偽造私文書、選罷法等。中檢偵辦後認為，盧於公眾前穿白襯衫為眾所周知，一看即非盧秀燕本人在發表個人言論，罪嫌不足，予以不起訴處分。

起訴指出，劉姓男子在今年5、6月間全台各地發起第11屆立法委員罷免連署案時，為了使被罷免人罷免案通過，明知台中市長盧秀燕平時均以白襯衫形象出現在公眾場合，即在三重區居處內，身穿白襯衫並模仿臺中市長盧秀燕之口吻錄製說：「我是民調第一媽媽市長，媽媽市長挺罷免」等語句的影片後，再於5月27日前某時，上社群軟體Threads及Instagram（IG）暱稱「女神」，發布內容為「台中人！罷免未達安全門檻」等內容，並在該文章內附上該影片。台中市警察局發現後，認為劉男企圖用以表示是中市長盧秀燕親自拍攝該影片，傳播台中市長盧秀燕也同意罷免之不實訊息，涉違反個資法、偽造私文書、選罷法，移送地檢署偵辦。

廣告 廣告

劉男到案否認犯罪，辯稱「我目的是要呼籲大家出來連署，吸引觀眾的眼球，因為影片中要補件的選區在台中，所以我才會模仿台中市長盧秀燕」。

檢察官認為，台中市長盧秀燕平常以短髮及白襯衫出現在公共場合，且新聞媒體也以「媽媽市長」稱呼台中市長盧秀燕，所以這是公開資訊，不是非法取得資訊。又劉男並非直接使用「盧秀燕」之名義刊登該文章，且該影片也無出現自稱為「盧秀燕」的內容，一般人看他也不是盧本人，所以沒有冒用、佯稱等偽文意圖和行為。

且在IG上所刊登文章之留言處也有「我認真嚇到XDDD也太像盧媽媽了！但女神版的可愛太多」及「你來當我們市長」等文字回應，顯見觀看該影片之人可以清楚知道該影片中之「媽媽市長」即為劉男本人，而非台中市長盧秀燕。瀏覽之人既能清楚辨識劉男與中市長盧秀燕之區別，則劉男以「媽媽市長」之角色表達其「挺罷免」之舉，僅是闡述其主觀上之言論，難以認定有何散布謠言或傳播不實之主觀犯意，認為罪嫌不足，予以不起訴處分。

更多鏡週刊報導

以「翻身機會」誘種大麻抵債 刑事局破獲南投民宅

4100項證據當前 柯文哲稱司法重要一天將奮戰到底

全聯大肚廠大火案起訴全聯等3家公司及高階主管、廠商14人 新菱2人求重刑