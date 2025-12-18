穿皮草變穿囚服！台灣網美紐約吃「霸王餐」遭上銬送庭

（國際中心／綜合報導）自稱來自台灣、在紐約走「名媛網美」路線的Pei Chung，因多次在高檔餐廳「吃霸王餐」遭揭發，日前被收押候審。當地時間17日，她身穿監獄服、雙手上銬現身布魯克林刑事法庭，過去在社群上曬精品、美食的貴婦形象全失，且因多次打斷法官發言，當庭被訓斥。

圖／自稱來自台灣、在紐約走「名媛網美」路線的Pei Chung。（翻攝 X、IG）

美媒指出，Pei Chung被控在短短一個月內，至少8次到紐約各大餐廳用餐不付錢落跑，包含米其林餐廳在內都曾是受害者之一。翻開她的社群帳號，過去經常穿皮草大衣、拎名牌包，在高級餐廳打卡，看起來過著光鮮亮麗的上流生活，如今卻以一身橄欖綠監獄服、腳穿拖鞋出現在被告席上，形成強烈對比。

廣告 廣告

在17日的法庭聽證上，Pei Chung多次插話，打斷主審法官雷諾斯（Orville Reynolds）的發言，讓法官忍不住提高音量警告：「我說話的時候妳不要說話！明白嗎？」她仍頂一句：「那是不對的。」現場氣氛一度僵硬。

她的律師德查勒斯（Henry Dechalus）先前曾向法院請求，禁止媒體在庭內拍攝她的影像，理由是可能造成當事人權益受損、並被媒體利用牟利，但法官以案件涉及公共利益為由駁回，庭審畫面因而得以曝光。

事實上，Pei Chung早已成為紐約餐飲圈「黑名單人物」。警方透露，她至少有10次在餐廳用餐後拒付帳單、遭報警處理。其中一次是在布魯克林威廉斯堡的Mole Mexican Bar and Grill消費149美元（約新台幣4700元）後企圖不結帳離開；還有店家指稱，她曾在結帳前消失約45分鐘，被發現躲在洗手間，出來後還詢問服務生是否願意幫她買單，暗示可「用其他方式償還」，店家最終選擇報警。

由於行為模式類似，她也成了紐約多家餐廳之間「互相提醒」的對象，不少業者私下將她列為拒收客人。

Pei Chung目前被依「服務盜竊罪」（theft of services）遭到起訴並收押，若罪名成立，最高恐面臨數年徒刑。她的律師先前主張當事人「無法充分理解自己面臨的指控」，法院已在11月26日下令進行精神鑑定，案件仍在審理當中。

更多引新聞報導

錢都也上榜！北市抽驗蔬果6件不合格 白蘿蔔農藥超標2.6倍

別再嫌男友太色！中醫師揭「色男體質」竟藏多重好處

