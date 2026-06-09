穿短版上衣被男主管揉捏胸部 大票人群情激憤：告性騷擾
日前有一名女網友發文指控，公司男主管不但很喜歡找她搭話，還多次對她進行身體上的觸碰，最誇張的一次竟是在她穿著領口寬鬆的短版上衣時，沒有經過她的同意就從她身後幫她調整肩帶，還趁機揉捏了她的胸部，讓她大感驚恐與不適，卻不知道該怎麼辦，貼文引發網友熱烈討論，不少網友支持原PO提告性騷擾。
一名女網友在Dcard上發文，表示今年入職這間公司，主管是當時面試她的人，總喜歡找她聊工作以外的事，比如她的穿搭，直到最近天氣熱了，她開始穿無袖的衣服，男主管便會開始出現一些肢體上的碰觸，例如拍肩膀、手臂。有一次她穿著短裙，沒想到男主管竟撫摸她的大腿，誇她可愛，問她有沒有男朋友，直到上周五，她穿了一件領口寬鬆的短版上衣，內衣肩帶剛好不慎露出，男主管就站在背後提醒，「內衣跑出來了喔」，接著便伸手替她調整，還順勢揉捏了她胸部2下。
女網友表示，該名主管的女兒年紀和自己相仿，公司原本不只自己一個女生，卻陸續離職，最近在辦公室還看到男主管桌上出現一本裸露的雜誌，原PO表示，因為從小的家庭教育過於內省和親近網友的意見，讓她覺得這種事情很普遍，所以她不知道該如何是好。
貼文曝光後，引發網友群情激憤，「可以離職了，然後提告性騷擾」、「拜託提告噁男好噁」、「公司有很多，千萬不要在這種環境委屈自己，一定要離職，這不是你的錯」、「職場這種事很普遍？認真的嗎？拜託離開加上提告」。
★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7
婦女救援基金會 02-2555-8595
勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595
更多中時新聞網報導
TPBL》夢想家隊史首冠 班提爾FMVP
林玟誼單身11年 凍卵等Mr.Right
運輸業月領6.7萬 海運連6年稱霸
其他人也在看
孫芸芸「髖骨神秘細線」小蠻腰超搶鏡 許瑋甯驚嘆：好辣！
台灣第一名媛孫芸芸近日再度成為社群焦點，即便26歲的女兒廖思惟（Trinity）已經升格當媽，讓48歲的她也隨之輩分升級，但歲月顯然沒在她身上留下任何痕跡。保養得宜的她依舊維持凍齡神顏，近日曬出的海邊私照引發熱烈討論，網友紛紛感嘆，這位「全台最火辣外婆」即便步入新的人生階段，火辣程度卻絲毫不減，依舊是引領潮流的時尚指標。
月賺429萬？Threads炫耀對帳單1關鍵露餡 遭網打臉投資詐騙
社群平台Threads近年成為許多年輕投資族群分享心得的管道，卻也淪為詐騙集團誘騙民眾加入投資群組的溫床。近日有網友在平台上揭發一起手法極其粗糙的詐騙貼文，該篇疑似詐騙的內容宣稱自己透過精準眼光，幫女兒進行將近1個月的投資，最終順利將手中持股全數獲利落袋，甚至曬出一張大賺429萬元的假股票對帳單，企圖吸引缺乏經驗的股民詢問加入群組。
首季每股只賺0.35元新低！「這低軌衛星大廠」傳捷報市場卻不買單 連崩7日登弱勢股王
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（9）日台股加權指數收盤44,704.44點，漲1201.66點，漲幅2.76%，觀察今日表現弱勢個股，手握低軌衛星題材的信錦（1582）...
女誤喝室友泡腳藥酒心悸嘔吐險喪命 醫揭超毒藥材：堪比砒霜
根據陸媒《錢江視頻》報導，浙江紹興市中心醫院馬鞍院區指出，陳姓女患者在下班返回宿舍，誤把室友準備用來「泡腳」的外用藥酒當作補藥喝下肚，但藥酒中含有「雪上一枝蒿」與「草烏」等劇毒中藥材，其毒性堪比砒霜。因此患者很快出現嘴唇和四肢麻木、頭暈噁心及強烈心悸等中...
發票中獎別急著領錢！她想拿4千「險噴10萬元」 驚人細節曝光
發票中獎是許多人生活中的小確幸，常在第一時間就去領獎，但沒想到有人卻差點賠上自己的存款。近來有網友表示，最近信箱收到統一發票中獎4000元的通知，但典開卻要輸入信用卡號，不知道該怎麼辦？眾人看到紛紛提醒，「這是詐騙！」
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！
不只搭霸王計程車！女被起底同天微風南山「吃霸王餐」 惡劣手法全曝
新北市一名計程車司機楊先生，日前從北市信義區載送一名長髮戴眼鏡的女乘客前往汐止。抵達目的地後車資共450元，但該女乘客不僅沒帶足夠現金，也聲稱沒使用任何電子支付，隨後便佯稱要下車到附近社區提款機領錢。運將基於信任讓她下車，不料在原地苦等20分鐘都等不到人，這才驚覺遇上搭霸王車的惡劣乘客。事件曝光後，隨後更有眼尖的網友與受害店家出面起底，指控該名女子根本是手法熟練的「霸王餐慣犯」。
快訊／苗栗男抓狂衝百貨鬧事！「砸商品、咬櫃員」嚇壞路人…遭強制送醫
苗栗縣頭份市尚順育樂世界，今日（9日）晚間7時許發生攻擊事件，一名男子因不明原因在館內大聲叫囂並砸毀櫃位物品，隨後又與一名男櫃員發生拉扯，男櫃員手部慘遭咬傷，隨後男子被見義勇為民眾包圍壓制，幸好男櫃員經送醫治療無大礙，詳細案發原因仍有待調查釐清。
傅子純8年愛妻首發聲！徹夜失眠「心被撕一半」淚喊：來世再找到彼此
傅子純日前赴印尼峇里島開心度假，未料返台傳出噩耗，昨日爆發急性血癌失去呼吸心跳，緊急送往淡水馬偕醫院搶救不治，享年46歲。出道逾20年的他，一直是演藝圈「緋聞絕緣體」，與圈外妻子結婚8年感情甜蜜，5月20日更帶著愛妻泡溫泉，寵妻形象深植人心。面對摯愛驟然離世，遺孀今（8）日清晨5點多於社群平台首度發聲，字字句句令人鼻酸。
爆秘戀徐至琦！郭鑫首鬆口「揭兩人真實關係」 認了：她一直是我的女神
郭鑫近日遭爆與徐至琦私下約會、互動密切，女方日前出席活動時坦言仍在認識階段，並鬆口表示「對方有主動」，讓緋聞持續延燒。對此，郭鑫9日出席電影《腎上腺母侵》首映會時首度回應相關傳聞。
嫁華裔尪神祕職業狂被傳 王思佳開告放話：看誰收到驚喜包
藝人王思佳2016年嫁給美籍華裔老公Joe Ho之後，另一半的真實職業始終神祕，外界傳聞更是眾說紛紜，從保鑣、貿易商到投資人甚至董事長司機都有。王思佳過去都未正面回應。今（9）日她主持PODCAST節目《王室有約》時，表示氣炸不再姑息，證實已經正式提告相關記者，更霸氣狠嗆：「就看誰有收到驚喜包了」。
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
暴雨也要散步！柴犬頂風雨「1行為」 飼主看傻眼
國際中心／劉詩婕報導日本一名飼養柴犬的網友近日在社群平台X分享影片，意外引發大量網友關注。影片中，飼主為了避免愛犬在大雨中被淋濕，特地替牠穿上亮黃色雨衣後出門散步，沒想到柴犬卻完全不按牌理出牌，不僅無視主人的苦心安排，還直接坐在暴雨中的路面上，讓主人哭笑不得，也讓大批網友看完直呼：「實在太可愛。」
乳癌末期擴散大腦！前港姐睡夢中離世 2女兒悲痛道別
【緯來新聞網】51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，而且惡化至第4期，不過她一直樂觀抗癌。然
娛樂報報／消失螢幕多年！67歲《五燈獎》主持人現蹤 「真實狀態曝光」差點認不出
讀者提供的照片中，廖偉凡頭戴白色復古紳士草帽，身穿寬鬆的日系廓形襯衫，下半身則搭配黑色寬褲與潮流涼鞋，手上還提著黑白千鳥格紋的大提袋，他耳朵上還戴著流行的骨傳導耳夾式耳機，不管是體態、神情還是穿搭，都維持得非常有型，看不出年過六旬，搭乘捷運時態度也十分親...
警專生炫技「白飯拋接旋轉」下秒撒滿地畫面曝！網一看怒了：浪費食物
畢業季到來，位於台北市文山區興隆路三段的臺灣警察專科學校，近日在社群網站上流傳一段引發爭議的影片。事發地點為警專校內的學生餐廳，當時正值用餐時段，有一群學生圍坐在餐桌旁用餐。然而，其中一名學生卻在眾目睽睽之下，把裝滿白飯的鐵碗當成玩具拋接嬉鬧，而一旁同桌的同學不僅沒有出言制止，甚至還拿出手機將嬉鬧過程錄下，上傳至限時動態上被轉貼至社群網站後，掀起討論。
雲端發票中4000元？ 劉亮佐險上當怒：祝願死光光
藝人劉亮佐近日在社群平台發文怒揭詐騙新招，分享自己收到一封疑似詐騙電子郵件，內容聲稱他的雲端發票中獎4000元。所幸他及時提高警覺、冷靜查證，才沒有落入陷阱。除了提醒民眾提高警覺外，他更氣憤痛斥：「祝願詐騙集團死光光！」劉亮佐透露，日前收到一封電子郵件，通知他雲端發票中了4000元獎金。看到中獎消息
鼎泰豐最強不是小籠包？ 婦產科醫師狂讚「隱藏貨色」：這個更厲害
鼎泰豐的筷子引起熱議，婦產科醫師沈煌彬稱其為真正的「隱藏菜單」，認為手感卓越、操作順手。許多網友也對鼎泰豐筷子表達讚賞，強調其品質令人印象深刻。
劉亦菲現身北電同學會！素顏白襯衫「竟長這樣」 坐路邊石階零架子
38歲大陸女星劉亦菲擁有空靈仙氣外貌與出眾氣質，出道多年始終維持超高人氣，被粉絲封為「神仙姐姐」，近年除了戲劇作品屢創話題，也頻繁受邀出席國際時尚活動，一舉一動都備受關注。近日她低調現身北京電影學院，參加2002級表演系20周年同學聚會，未經修圖的現場照片曝光後迅速在網路瘋傳，凍齡狀態再度引發熱議。
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。