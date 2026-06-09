穿短版上衣被男主管揉捏胸部 大票人群情激憤：告性騷擾

日前有一名女網友發文指控，公司男主管不但很喜歡找她搭話，還多次對她進行身體上的觸碰，最誇張的一次竟是在她穿著領口寬鬆的短版上衣時，沒有經過她的同意就從她身後幫她調整肩帶，還趁機揉捏了她的胸部，讓她大感驚恐與不適，卻不知道該怎麼辦，貼文引發網友熱烈討論，不少網友支持原PO提告性騷擾。

一名女網友在Dcard上發文，表示今年入職這間公司，主管是當時面試她的人，總喜歡找她聊工作以外的事，比如她的穿搭，直到最近天氣熱了，她開始穿無袖的衣服，男主管便會開始出現一些肢體上的碰觸，例如拍肩膀、手臂。有一次她穿著短裙，沒想到男主管竟撫摸她的大腿，誇她可愛，問她有沒有男朋友，直到上周五，她穿了一件領口寬鬆的短版上衣，內衣肩帶剛好不慎露出，男主管就站在背後提醒，「內衣跑出來了喔」，接著便伸手替她調整，還順勢揉捏了她胸部2下。

廣告 廣告

女網友表示，該名主管的女兒年紀和自己相仿，公司原本不只自己一個女生，卻陸續離職，最近在辦公室還看到男主管桌上出現一本裸露的雜誌，原PO表示，因為從小的家庭教育過於內省和親近網友的意見，讓她覺得這種事情很普遍，所以她不知道該如何是好。

貼文曝光後，引發網友群情激憤，「可以離職了，然後提告性騷擾」、「拜託提告噁男好噁」、「公司有很多，千萬不要在這種環境委屈自己，一定要離職，這不是你的錯」、「職場這種事很普遍？認真的嗎？拜託離開加上提告」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

更多中時新聞網報導

TPBL》夢想家隊史首冠 班提爾FMVP

林玟誼單身11年 凍卵等Mr.Right

運輸業月領6.7萬 海運連6年稱霸