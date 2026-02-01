穿禮服、戴珠寶竟遭羞辱！博士揭「台大媽媽讀書會」超狂活動內幕：外人憑什麼置喙？

交接儀式照片曝光後，引發網友對於媽媽們的穿衣品味和外貌抨擊。圖／翻攝自FB／臺大媽媽讀書會

「台大媽媽讀書會」27日舉辦會長交接儀式，但因畫面中的媽媽們各個身穿華麗禮服出席，還穿戴一身珠寶，引起部分網友質疑美其名曰為「讀書會」的團體實則為「貴婦交流會」，甚至對貴婦媽媽們的穿著進行外貌羞辱、將此事轉化為政治議題。對此，法國社會科學高等學院藝術社會學博士蔡潔妮也傻眼直言：「任何外貌羞辱都不足取，對陌生人這樣做更顯教養問題！」

晚禮服＋穿金戴銀=沒在讀書？台大媽媽讀書會被貼標籤

「台大媽媽讀書會」是一群就讀台中一中又考上台大的學生媽媽們，為了照顧北漂的兒子而成立的組織，卻有網友質疑「讀書會」根本沒在讀書，還將穿金戴銀的貴婦現象上升至台中頻發的社會事件與政治議題。資深媒體人周玉蔻則不解「台大媽媽讀書會」中的「台大」指的到底是台灣大學、台大醫院、台大補習班、媽媽本人出身「台大」或是「台大」人的媽媽：「至於她們的穿著？我猜，巴黎大學法國媽媽不會那樣打扮啦！」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友紛紛留言調侃，甚至一度上升至外貌羞辱：「有一種華國俗氣土豪感」、「雖然露香肩我覺得沒什麼，但搭配這則新聞整體來看，確實有種讓人感覺蠻不舒服的氛圍」、「很難想像孩子上大學了，媽媽們還組一個讀書會」、「好像到了直銷公司尾牙會場」、「貴婦群讀書會，說穿了就是吃飯會，甚至是賽衣會，我朋友參加過，她自己說的，所以後來她退出了。」

外貌羞辱還是文化偏見？留法博士揭讀書會活動內幕

對此，蔡潔妮博士則回憶自己過去透過法國的生活經驗，學習到「展現自我與儀式感對於建立自我意識與群體意識的重要性」，原以為回到台灣後難以再重溫這種經驗，但透過台大媽媽讀書會的活動，才讓她找回了類似的文化生活：「對我而言，這還算是思念巴黎生活的一種方式，從來不知道這樣做妨礙了誰。」

蔡潔妮博士透露，台大媽媽讀書會的成員年齡各異，但還是對藝術、文學與文化知識保持高度好奇與熱情，讀書會的活動範圍也相當廣泛，還曾舉辦台語小說《幻影號的奇航》朗讀活動，讀書會的成員們輪流以台語朗讀章節來表達對作家致敬，讓她印象相當深刻：「試問，台灣有哪個團體會想到以這樣的方式來向一位台語作家致敬？這裏面不僅有創意，還有許許多多的苦心練習。」

讀書會也會舉辦各式各樣的課程，例如邀請講師分享「新藝術（Art Nouveau）與波西米亞階級的關聯」、參訪文化藝術相關的展覽與活動，甚至專程包車前往三峽參觀李梅樹120週年紀念特展等。蔡潔妮博士認為，只有當文化消費成為一種剛需，才能真正提升台灣文化：「因為文化不只是國家的事，文化更是大家的事。」

正因如此，蔡潔妮博士坦言希望宛若讀書會這樣的團體越多越好，因該團體體現了台灣知識與文藝活動的社會支持力：「她們是表演藝術、視覺藝術、工藝品、書籍、旅遊、精緻飲食等等文化消費裏花錢最不手軟那群人，這團體是『文化剛需』這四個字的真心實踐者。」讀書會的各類活動不僅增進成員之間的社群認同感，即使孩子早已畢業依舊密切來往，也培養了跨越階級的女性力量。

媽媽們穿著華麗晚禮服出席交接儀式。圖／翻攝自FB／臺大媽媽讀書會

至於媽媽們穿著品味的問題，蔡潔妮博士則表示，讀書會經常會舉辦主題活動，透過各種「Dress Code」會創造自我表達空間，探索「不只是母親或人妻的自己」，展現女性的自我意識，認為或許交接儀式這天的主題就是晚禮服，因此對於酸民羞辱讀書會媽媽們的外貌和穿衣品味也不解直言：「會長交接儀式該如何穿著…我不懂外人有什麼置喙的餘地？」

蔡潔妮博士強調，文明與教養才會讓人知道不該公開批評與羞辱陌生人的穿著品味，她坦言，雖然並非每次主題都會達到完美的程度，但重要的是有機會練習：「沒有這個摸索過程，沒有挺過網路酸民一場又一場的言語暴力，台灣的品味生活展現不可能一步達到那種又得體又眩目的境界；未來有一天回過頭來看，或許會發現這群女人是這個探索的先鋒。」

除去文明禮儀的部分，蔡潔妮博士還認為，若只因政治上的動機就對台中女人進行無差別的外貌差辱，不僅無助於政治效益，反而帶來反效果：「我很幸運能在回到台灣不久便認識這群朋友，她們是我認識的人當中，正能量最強的一群，很喜歡與她們相處。趁這個機會介紹這個團體給大家，希望能糾正一些被帶風向而冒出的誤解。」



