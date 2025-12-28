穿羽絨外套保暖！男突呼吸衰竭「確診肺炎」醫揭恐怖原因

大陸中心／游舒婷報導

中國一名男子因為天氣寒冷，長時間穿著羽絨外套保暖，沒想到卻出現呼吸衰竭症狀送醫，進一步被診斷出過敏性肺炎，而罪魁禍首竟是身上的羽絨外套，醫師也說明背後原因。

男子因為呼吸衰竭送醫，兇手竟是他穿的羽絨外套。（圖／資料照）

連續4週穿破羽絨外套 呼吸困難送醫、血氧驟降到85％

根據陸媒報導，該名男子連續四週穿著同一件破損羽絨外套，每天超過12小時；該件外套因為是網路上購買的廉價商品，長時間穿著已經出現破損，接縫處常常飄出羽毛。

某日，男子突然出現呼吸困難的症狀，就醫後發現血氧飽和度剩85％、甚至有呼吸衰竭的症狀，後來被診斷出過敏性肺炎。醫師診斷後，發現病因就是他長時間穿著的羽絨外套。

羽絨肺是什麼？症狀、成因一次看

福建省人民醫院專家受訪時說明，羽絨中有微小的蛋白顆粒，如果持續被吸入肺泡，即使原本不是過敏體質，仍可能因此引發免疫反應並攻擊肺組織，醫學上還有另一個名稱叫「羽絨肺」，典型症狀是持續性乾咳、活動後容易胸悶、疲倦，容易被誤認為感冒和支氣管炎。

羽絨外套破損確診風險更高 醫師提醒這類情況要丟

報導中指出，羽絨外套破損、羽絨持續外漏更是增加了「羽絨肺」的確診風險，建議購買相關商品時，要避免劣質商品，如果發現有破損，建議丟棄或是避免長時間穿著；挑選商品時，建議優先選擇製作手法、布料良好的商品，購買後也要定期清潔通風，穿著時留意空氣流通。

