穿羽絨衣吃薑母鴨「燒出大洞」 釣出一堆苦主！內行人：從小看到大

記者鄭玉如／台北報導

天冷吃薑母鴨要小心！一名網友表示，他的弟弟因羽絨衣放桌下靠火爐，竟燒出大洞，引發熱議，不少苦主也分享慘痛經驗。（示意圖／三立資料照）

天氣越來越冷，不少人拿出羽絨衣禦寒。日前一名網友提到，他的弟弟穿羽絨衣去吃薑母鴨，豈料用餐期間未注意，外套竟被燒出一個大洞，PO文曝光後，引發熱烈討論，還釣出一大堆苦主。

一名網友在社群平台Threads表示，他弟弟近日吃薑母鴨，脫下羽絨衣後，擺放位置可能太靠近桌下的火爐，導致羽絨衣被燒出一個洞，讓他看了哭笑不得，直呼「天才！我認真笑到胃痛」。

貼文曝光後，不少網友也有類似經歷，「我多年前就燒過一件，放在桌子下面，靠近中間爐子那邊，裡面木炭在燒」、「吃羊肉爐把外套放在桌子下面，不是很明智的選擇，外套被燒掉」，還有自家經營薑母鴨的網友表示「這種事真的看多了，真的是從小看到大」。

另外，若是羽絨衣穿在身上意外著火，千萬別慌張亂跑。內政部消防署官網顯示，記住滅火口訣「停、躺、滾」，首先是停在原地，不要奔跑以免助長火勢，雙手立刻摀在臉上，用手保護臉部，將傷害降到最低，維持雙手摀住臉並躺在地上，身體、雙手、雙腳併攏，在地板左右來回翻滾，用身體把火壓熄，直到火勢熄滅。

