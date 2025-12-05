穿脫衣服卡卡、睡覺翻身痛醒… 「三症狀」小心肩鈣化性肌腱炎
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
穿脫衣服卡卡的，到睡覺翻身痛醒！48歲的王小姐就出現類似狀況，4個月前開始覺得右肩不適，一開始只是穿脫衣服時感覺卡卡的，後來連夜間睡覺翻身都會痛醒，就醫經Ｘ光與超音波檢查診斷為肩旋轉肌腱鈣化性肌腱炎，但3個月的藥物與復健治療後，症狀時好時壞。醫師提醒，疼痛、活動不便是典型症狀，若出現持續肩痛、夜間疼痛或手臂活動受限，應及早就醫診斷與治療。
肩鈣化性肌腱炎是造成肩部疼痛的常見病症，根據國外研究，盛行率約為 2.5%至10%，以台灣人口來估算，約58.8萬至235萬人可能受影響。
高雄長庚醫院骨科部運動醫學科醫師周文毅今（5）日在台灣醫療科技展上發表研究成果，他表示，肩鈣化性肌腱炎最常見的發生位置為旋轉肌群中的「棘上肌」，而旋轉肌是肩部力量、穩定度與活動度的重要結構。此疾病與退化、內分泌或代謝相關疾病有關，女性盛行率較高，常見於30至60歲之間的族群。
臨床治療部分，非手術選項包括：消炎止痛藥物、物理治療、類固醇注射、超音波導引沖洗注射、體外震波（ESWT）等。
周文毅表示，其中體外震波治療雖然已被證實能有效改善症狀，但臨床治療滿意度僅約6至7成，為提升治療精準度與預測準確性，高雄長庚研究團隊，首度結合人工智慧機器學習技術，分析超過400例肩部鈣化性肌腱炎患者資料，納入性別、年齡、症狀持續時間、鈣化大小與型態、功能與疼痛指數等臨床變數，開發出可預測體外震波療效與負向預後因素的AI模型。
周文毅說，以王小姐為例，透過人工智慧輔助分析系統，確認她屬於反應良好族群，在給予治療後，疼痛明顯緩解，手臂活動也恢復靈活，大約3個月後，已能回復正常生活。
周文毅指出，研究團隊比較不同的機器學習演算法，結果顯示J48決策樹模型在預測治療後鈣化能否吸收完全之準確率高達89.5%，而XGBoost模型預測治療後疼痛與功能改善之準確率達到90%以上，可作為臨床治療決策前的重要依據。同時，症狀持續時間超過10個月、治療前疼痛指數（VAS）高於5分，以及功能指數（CMS）高於55分的患者，在治療後的改善幅度相對有限。這些發現可協助醫師針對不同患者制定更個人化的治療策略。
周文毅提醒，AI技術的導入能協助醫師在治療前預測療效，讓治療更具科學依據與效率。不過，民眾若出現持續肩痛、夜間疼痛或手臂活動受限，應及早就醫診斷與治療，避免拖延，影響生活品質，早期診斷、精準治療，才是恢復生活品質的關鍵。
照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 27
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前 ・ 27
小孩咳嗽5天！醫師爸抱怨老婆太緊張 一照Ｘ光「左肺全白掉」差點插管
醫師爸自責不已！一名幼兒園學童咳嗽伴隨發燒五天，媽媽帶去小兒科就診，醫師一聽診發現呼吸聲異常，建議立即照X光，結果驚見「左肺整個白掉」，差點需插管住進加護病房。專家提醒，兒童出現咳嗽、發燒等症狀，應及時尋求專業兒科醫師協助，以免延誤病情。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
放「5種屁」代表身體在求救！重症醫示警出現一症狀：快掛急診
包括人類在內，只要是哺乳類動物都會放屁，一天放屁10幾次，或者帶有些許臭味都是正常現象，但重症醫提醒，若放屁出現5種狀況，那就代表健康出現問題，可能需要尋求醫師幫助。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
守喪10天後竟重病！陸孝子「壓鬼床」出現亡母相同症狀 醫揭真相
浙江一位孝子遵循當地「壓鬼床」習俗，睡在亡母生前睡覺的床舖上，不料沒過多久，男子就出現與母親相同的全身乏力、上吐下瀉等症狀，就醫後才發現，是感染了一種蜱蟲相關的「新型布尼亞病毒」，所幸送醫及時，經治療已脫離生命危險。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 1
「糖尿病」要改名？43％民眾排斥與糖友結婚 國健署說話了
根據最新糖尿病年鑑數據，台灣現已有超過250萬名糖友。最新研究顯示，部分台灣民眾仍對糖尿病有負面印象，有43.3%民眾對於家人與糖友聯姻感到猶豫，15.2%認為「糖尿病」病名令人不悅。對此，衛福部國民健康署署長沈靜芬表示，糖尿病只要好好控制、調整，其實跟一般民眾是一樣的，並呼籲高風險族群應把握免費健康檢查機會及早篩檢。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 32
小鳥橘子粉化痰藥新妙用！研究：改善腎功能、降洗腎風險
感冒常用的小鳥藥粉有新妙用！一項長達3年的回溯性研究，這款臨床常用的化痰藥除了可治療感冒綜合症，還能輔助治療慢性腎臟病，對減少腎友體內發炎、改善腎功能、降低洗腎風險有顯著效果，且副作用相對較少。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
心臟健康堅果是「它」！營養師認證大推 能控糖、穩血壓還越吃越瘦
相較於常見的核桃、腰果、杏仁果等堅果，夏威夷豆的確是不常見的堅果類食物，但夏威夷豆的營養價值高。 夏威夷豆：營養豐富的「心臟健康堅果」 營養師林俐岑說明，夏威夷豆，又稱為澳洲堅果或是火山豆，外表圓潤、口感香脆滑順。夏威夷豆，其脂肪含量約佔75%，主要是單元不飽和脂肪酸為主，也就是油酸（Omega-9)以及棕櫚烯酸(Omega-7)，這類單元不飽和脂肪酸有助於降低壞膽固醇（LDL-c）、提升好膽固醇（HDL-c)，維護心血管健康以及對於維持皮膚的健康很有幫助。此外，夏威夷豆還富含： ．維生素E：抗氧化、延緩細胞老化．鎂與鉀：幫助血壓穩定與肌肉放鬆．膳食纖維：促進腸胃蠕動，增加飽足感，有助穩定血糖．植物固醇：有助於抑制膽固醇吸收 夏威夷豆對健康的好處？ 1、保護心血管：單元不飽和脂肪能減少壞膽固醇堆積，降低動脈硬化與心血管疾病的風險。2、穩定血糖、延緩飢餓感：低碳水化合物、富含健康油脂與纖維，適合糖尿病患者或減醣飲食者食用。3、幫助腸道健康：堅果所含有部分膳食纖維，能夠幫助腸道蠕動，並且可以作為腸道益菌的養分來源，讓腸道的菌相更為健康。4、促進皮膚與細胞修復：維生素E為抗氧化維生素，減少自常春月刊 ・ 48 分鐘前 ・ 發起對話
吃完羊肉爐突然尿不出來 40多歲壯男攝護腺發炎腫脹
一名40多歲男子跟朋友一起吃羊肉爐，沒想到吃完以後，整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，但每次只尿一點點，甚至尿不出來，一個晚上如廁10多次，等到天亮跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導中廣新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
浙男遵「壓鬼床」習俗 連10天睡亡母床 竟差點小命不保
浙江近日發生一起因「守孝習俗」而引發的罕見感染事件。一名60多歲男子陳叔，因遵循傳統在母親離世後連續十天睡在其生前卧床，...世界日報World Journal ・ 15 小時前 ・ 發起對話
86歲母猝逝！他睡「亡母生前床」竟出現同症狀 醫揭感染路徑
中國大陸浙江一名陳姓男子近日因86歲的母親突然去世，依照當地習俗在母親生前所睡的床上陪宿，沒想到不久後卻出現與母親生病時相同的症狀，醫生判斷兩人可能是因為睡同張床，所以感染一樣的病毒，所幸陳姓男子緊急就醫後已脫離生命危險。鏡報 ・ 1 天前 ・ 5
「這1食材發芽」吃進肚恐中毒休克！營養師嚴厲警告 很多人以為切掉就好
打開廚房櫃子，發現馬鈴薯冒出綠色小芽，或是地瓜長出紫色藤蔓，這些場景是否似曾相識？許多人都會猶豫，或許切掉發芽的部分還能吃嗎？而有些報導說曾發生學童因食用發芽馬鈴薯而集體中毒的事件或致死案例，但並非所有發芽食材都危險，讓輔大醫院營養部王貝文營養師來釐清真相。 馬鈴薯發芽別冒險 熱也煮不掉的毒 王貝文營養師指出，馬鈴薯發芽時會大量產生茄鹼這種神經毒素，正常馬鈴薯的含量約每公斤50到100毫克，但發芽後會暴增5到6倍；麻煩的是，毒素不只集中在芽眼，整顆馬鈴薯的含量都會上升，所以切掉發芽處並不保險。王貝文營養師依據臨床研究表示，每公斤體重攝取2到5毫克茄鹼就可能中毒，出現喉嚨刺痛、噁心嘔吐、腹痛腹瀉等症狀，嚴重時甚至會血壓驟降、呼吸困難。最讓人擔心的是，茄鹼非常穩定，水煮油炸都無法破壞它，高溫烹調根本沒用。若嚐到明顯的苦味或澀味請立即丟棄。因此，衛福部食藥署明確建議，發芽或變綠的馬鈴薯應該整顆丟棄，別為了省錢拿健康冒險。平時保存時要放在陰涼通風處，用不透光的紙袋或布袋裝，避免陽光照射，也不要放冰箱冷藏。切記：發芽、削厚皮仍不能保證安全。 地瓜發芽沒問題 芽葉還可以當菜吃 地瓜和馬鈴薯雖然長得常春月刊 ・ 19 小時前 ・ 2
日醫推薦「醫療級抗癌神湯」喝長壽湯品胰臟癌婦82歲活力滿滿
日本癌症治療權威醫師佐藤典宏表示，湯品營養豐富，能幫助保健腸道，提升營養吸收效果，還可以抗發炎、預防癌症，他運用10種常見食材，變化出68道長壽湯食譜，並開發出100個抗癌食療法，提供民眾參考。以下是健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
藝人Gino罹「乾燥症」喊：真的很痛苦 醫：全球1%人口中鏢、無法根治
藝人Gino（蔡東威）近期在社群媒體透露，自己被診斷出罹患修格蘭氏症（又稱乾燥症），眼睛乾澀疼痛嚴重到需要進行手術治療。這種自體免疫疾病全球約有1%人口受到影響，不僅造成眼乾口乾，還可能影響多個器官系統，且無法根治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
不吃早餐更易胖！營養師揭「燃脂搭配」反而瘦更快 1飲料別狂喝
許多人在執行體重管理期間，時常不吃早餐，想說少吃一餐，可以減少熱量攝取，希望進而達到減重的目的，然而在2020年的一則研究報告中指出，分析多個不同研究模式，探討：不吃早餐與超重或是肥胖之間的關係，發現一致性的結果就是「不吃早餐」與「超重和肥胖」之間有著強烈的正相關，這表示「不吃早餐」很有可能讓你的減重計畫破功。推測可能的原因是因為少吃一餐，會引發對食物的渴望，進而造成在下一餐反而吃更多，甚至特別想吃高糖、高脂及高熱量的地雷食物，讓你越減越胖。 早餐吃得對 讓你代謝效率更加倍 營養師林俐岑指出，沒吃早餐，減重很沒力；但吃錯早餐更慘，只會越來越胖！因此，正確的方式是「早餐不僅要吃，還要吃得對！」空腹一整夜，隔天早餐若沒有吃，可能會因為低血糖而無法順利思考，也提不起勁。早餐若能夠攝取到優質營養素的話，可以幫助你開啟活力的一天。想要擁有好精神、好體態，早餐必備的營養素以及飲食原則： 1、減少精緻澱粉、精緻糖的攝取若你的早餐時常以麵包、饅頭、蛋糕、鬆餅、奶茶打發的話，高澱粉、高糖食物會讓你血糖快速飆升，造成昏昏欲睡，不僅沒有精神還容易變胖。大腦喜歡「緩慢釋放葡萄糖」的碳水化合物，持續供給大腦能量常春月刊 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
華女痔瘡手術後不堪疼痛自殺亡 加拿大醫師被爆涉多起官司
近日，加拿大曝光的一起醫療事故引發廣泛關注。當時59歲的華裔女子林梅（音譯）在2024年接受痔瘡手術後，因不堪劇痛折磨，...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
亞培「血糖監測器」釀7死736重傷！食藥署公布清查結果
美國食品藥物管理局（FDA）今（2025）年12月2日發布最高級別的Class I召回警告指出，亞培（Abbott）公司旗下FreeStyle Libre 3及FreeStyle Libre 3 Plus連續血糖監測系統（CGM）部分感測器存在重大安全風險，可能顯示錯誤的低血糖數值，導致糖尿病患者錯誤治療，迄今已造成7人死亡、736人嚴重傷害。對此台灣食藥署今（3）晚回應，該產品國內尚未核准醫療器三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
「7類食物」=傷腎隱形地雷！醫示警：害腎臟負擔倍增
現代人生活忙碌，三餐都吃外食，不只容易變胖，還可能傷腎。營養醫學專家劉博仁指出，血糖、血壓、血脂控制不佳，都會加速腎臟損害，對此分享7種食物是腎臟「隱形地雷」，例如手搖飲，容易造成血糖震盪，害腎絲球壓力增加，以及便利商店便當，重口味又高鈉，導致高血壓，使腎臟惡化。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 5
三高飲食清單一次看！營養師推高血糖者必吃「這5類」
生活中心／林依蓉報導許多三高患者雖然自認飲食已吃得很清淡，卻難以將血糖、血壓、血脂控制在理想範圍。對此，營養師楊斯涵近期在臉書發文，表示多數人的飲食其實都敗給了「隱形地雷」，控制三高並非一味地限制飲食，而是要針對不同病症採用合適的飲食方法，同時她也特別分享「三高精準吃法」，幫助需要精準飲食方案的民眾能真正「吃對重點」。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
補過頭！吃羊肉爐後尿不出來 40歲壯男攝護腺發炎
氣溫驟降，許多民眾吃羊肉爐、薑母鴨進補，台中一名40多歲的男子，日前跟朋友一起吃羊肉爐，沒想到晚上吃完以後，整夜難以入睡，不斷上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，一個晚上如廁10多次，一早到醫院就診，醫師得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話