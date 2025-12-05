穿脫衣服卡卡、睡覺翻身痛醒... 「三症狀」小心肩鈣化性肌腱炎 9

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

穿脫衣服卡卡的，到睡覺翻身痛醒！48歲的王小姐就出現類似狀況，4個月前開始覺得右肩不適，一開始只是穿脫衣服時感覺卡卡的，後來連夜間睡覺翻身都會痛醒，就醫經Ｘ光與超音波檢查診斷為肩旋轉肌腱鈣化性肌腱炎，但3個月的藥物與復健治療後，症狀時好時壞。醫師提醒，疼痛、活動不便是典型症狀，若出現持續肩痛、夜間疼痛或手臂活動受限，應及早就醫診斷與治療。

肩鈣化性肌腱炎是造成肩部疼痛的常見病症，根據國外研究，盛行率約為 2.5%至10%，以台灣人口來估算，約58.8萬至235萬人可能受影響。

廣告 廣告

高雄長庚醫院骨科部運動醫學科醫師周文毅今（5）日在台灣醫療科技展上發表研究成果，他表示，肩鈣化性肌腱炎最常見的發生位置為旋轉肌群中的「棘上肌」，而旋轉肌是肩部力量、穩定度與活動度的重要結構。此疾病與退化、內分泌或代謝相關疾病有關，女性盛行率較高，常見於30至60歲之間的族群。

臨床治療部分，非手術選項包括：消炎止痛藥物、物理治療、類固醇注射、超音波導引沖洗注射、體外震波（ESWT）等。

周文毅表示，其中體外震波治療雖然已被證實能有效改善症狀，但臨床治療滿意度僅約6至7成，為提升治療精準度與預測準確性，高雄長庚研究團隊，首度結合人工智慧機器學習技術，分析超過400例肩部鈣化性肌腱炎患者資料，納入性別、年齡、症狀持續時間、鈣化大小與型態、功能與疼痛指數等臨床變數，開發出可預測體外震波療效與負向預後因素的AI模型。

周文毅說，以王小姐為例，透過人工智慧輔助分析系統，確認她屬於反應良好族群，在給予治療後，疼痛明顯緩解，手臂活動也恢復靈活，大約3個月後，已能回復正常生活。

周文毅指出，研究團隊比較不同的機器學習演算法，結果顯示J48決策樹模型在預測治療後鈣化能否吸收完全之準確率高達89.5%，而XGBoost模型預測治療後疼痛與功能改善之準確率達到90%以上，可作為臨床治療決策前的重要依據。同時，症狀持續時間超過10個月、治療前疼痛指數（VAS）高於5分，以及功能指數（CMS）高於55分的患者，在治療後的改善幅度相對有限。這些發現可協助醫師針對不同患者制定更個人化的治療策略。

周文毅提醒，AI技術的導入能協助醫師在治療前預測療效，讓治療更具科學依據與效率。不過，民眾若出現持續肩痛、夜間疼痛或手臂活動受限，應及早就醫診斷與治療，避免拖延，影響生活品質，早期診斷、精準治療，才是恢復生活品質的關鍵。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

台灣洗腎王國惡夢再臨 石崇良曝「三原因」洗腎人口恐再上升

全聯「台灣鯛魚排」檢驗大搞烏龍 衛福部長：由高雄善後

【文章轉載請註明出處】