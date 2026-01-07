穿膩黑駝灰了？冬天最犯規的動物紋清單：豹紋包、乳牛鞋、鱷魚壓紋…一件就有氣場

（圖／品牌提供）

天氣一冷，穿搭就很容易陷入「安全牌模式」：黑、灰、駝一路穿到底，這時候，動物紋單品就是拯救造型的最佳解方，豹紋、乳牛紋、動物肌理……只要一個重點，就能讓整套穿搭活起來！

動物紋單品推薦：Gianni Chiarini Dua大型豹紋托特包

如果想從配件下手，Gianni Chiarini大型托特包絕對是最不費力的選擇。豹紋圖案本身就自帶存在感，搭配簡潔包型反而更耐看。寬敞容量讓它在通勤、週末外出都很實用，而豹紋的野性氣場，能瞬間替大衣、針織、全黑穿搭注入亮點。

Gianni Chiarini Dua大型豹紋托特包／26,800元（圖／品牌提供）





動物紋單品推薦：Gianni Chiarini Helena Round動物紋印花肩背包

不想太高調，也可以選擇把動物紋藏在細節裡。Gianni Chiarini這款圓弧包型搭配低調壓紋與麂皮材質，讓動物紋變得溫柔又洗鍊。可肩背、可手提的設計，也讓包款更貼近日常生活。這類單品特別適合上班族或偏好極簡風格的人，既保留個性，又不會讓造型過於強勢。

Gianni Chiarini Helena Round動物紋印花肩背包／18,800元（圖／品牌提供）





動物紋單品推薦：EPT「動物森林」系列鞋款

動物紋不只屬於包包，這個冬天也悄悄攻佔鞋櫃。乳牛紋、動物肌理被運用在EPT經典鞋型SANTOS 與 FAT上，讓原本熟悉的輪廓多了一層街頭個性。搭牛仔褲是隨性、配西裝褲反而更有反差感，對不敢嘗試豹紋服裝的人來說，鞋子反而是很好的入門。

EPT「動物森林」系列鞋款（圖／品牌提供）

動物紋單品推薦：GANNI柔軟羊毛豹紋寬鬆開襟衫

如果你已經準備好再進階一點，GANNI豹紋針織外套絕對值得一試。柔軟羊毛材質中和了豹紋的張力，寬鬆剪裁讓整體更慵懶。內搭白T、下身牛仔褲、黑裙就很有型，是那種不用多想、卻很有風格的單品。

GANNI柔軟羊毛豹紋寬鬆開襟衫-豹紋／22,300元（圖／品牌提供）





動物紋單品推薦：GANNI x DISNEY豹紋印花帆布托特包

誰說動物紋一定要很酷？結合迪士尼經典角色—黛西（Daisy Duck）的豹紋托特包，把野性轉化成趣味，走的是輕鬆幽默路線。大面積印花加上帆布材質，非常適合日常使用，讓穿搭多了一點玩心，也更有記憶點。

GANNI x DISNEY豹紋印花帆布托特包（圖／品牌提供）





動物紋單品推薦：BAO BAO ISSEY MIYAKE CHIMERA托特包

想把動物紋穿得更前衛，可以選擇帶有金屬光澤的設計。BAOBAO ISSEY MIYAKE把豹紋印刷在立體結構上，隨著光線流動閃耀不同色彩，讓整體造型在節慶或夜晚特別搶眼，像是一件會移動的焦點。

BAO BAO ISSEY MIYAKE CHIMERA托特包／28600元（圖／品牌提供）





這個冬天，就用一件動物紋單品為穿搭注入野性與態度，偶爾讓造型「不乖一點」，才是真的時髦。

