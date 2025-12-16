穿著被酸「菜市場夫人」 池秋美回嗆：妳家住太平洋？

〔記者林南谷／台北報導〕資深藝人池秋美本名邱秋美，出道當歌手前曾擔任教師、護士，1977年參加中視與歌林唱片合辦年度歌林之星選拔大賽，在5千多名參賽者中脫穎而出獲亞軍，1978年替電視劇《烽火兒女情》演唱主題曲〈兒女情長〉開始在歌壇走紅。

在老一輩歌迷印象中，池秋美外型出眾，自出道以來永遠都是美美裝扮，15日她在臉書發文表示自己有先天優勢加上愛漂亮，也更喜歡穿漂亮的衣服出門，因為此舉可以讓自己開心。

話鋒一轉，池秋美坦言有些明明就是成年人，會帶幼稚的眼光和口吻問她：「妳平常出門都是這樣穿著的嗎？」當下池秋美回答：「是啊！」對方還一副不可思議的表情，更皺起眉頭看著她又問：「是我不正常？還是妳穿了不符合宴會場合又像極了『菜市場夫人』的衣著來得正常？」

對此，池秋美沒動怒淡淡反嗆：「人要開心的活出自己，不是嗎？妳家住太平洋的呀？管得那麼寬？」

