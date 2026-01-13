穿著一樣! 3竊賊"全身黑.紅內褲" 專闖工地偷電線

中部中心/徐秘康、蔡枘埏 台中報導

這年頭，難道連小偷也講究行頭？在台中北屯區，一處工地，業者發現損失價值80萬的電線，調出監視器一看，有三名嫌犯，闖入貨櫃屋，三人像是穿制服一樣，從頭到腳一身黑，還穿著紅色內褲，是要求好運不被逮嗎？PO文民眾指出，疑似是慣犯，由警方後續追緝！





穿著一樣！ ３竊賊「全身黑、紅內褲」 專闖工地偷電線、警追緝中

透過畫面，可以看到，一名嫌犯把燈打開之後，另外還有兩名同夥，三個人開始搬東西，半途一人想起來，有監視器，還拿東西遮鏡頭，只是老兄，你們從進門到偷竊過程，不都被錄光光了嗎？

案發在台中市北屯區這處工地，損失將近80萬元的電線，調閱監視器畫面查看，難道小偷也發制服嗎？三個人衣服如出一轍，都戴漁夫帽，黑口罩，一身黑衣黑褲，還有黑色手套，彎腰的時候，露出內褲褲頭，ㄟ是紅色的，是要求好運不被抓嗎？

PO文者說，之前工地電線就被偷了一次，之後業者工地改放在貨櫃屋還上鎖，小偷仍然進去偷，犯案手法很專業，也不排除有內賊！警方已經在8日當天受理報案，也把監視影像留存在案，循線積極追查涉案人到案，依法偵辦。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

