《穿著Prada的惡魔2》完整預告來了！米蘭達「大失憶」片段引討論

眾人敲碗已久的《穿著Prada的惡魔2》完整預告來了！二十世紀影業日前公布完整預告，但當中由梅莉史翠普（Meryl Streep）飾演的女魔頭米蘭達，卻認不出昔日助理小安與艾蜜莉，也讓不少網友笑翻，直呼差點以為預告是宣導注意失智症的前兆。

《穿著Prada的惡魔2》讓許多粉絲期待許久。圖／翻攝自二十世紀影業YT頻道

《穿著Prada的惡魔2》找回梅莉史翠普、安海瑟薇（Anne Hathaway）、艾蜜莉布朗（Emily Blunt）以及史丹利圖奇（Stanley Tucci）等原班人馬演出。續集重點將放在米蘭達事業陷低潮，面臨傳統出版業沒落的危機，讓她只能找上昔日助理艾蜜莉。面對以前壓迫自己的主管，艾蜜莉會如何應對，讓許多人相當期待，本片也預計將在5月1日於北美亮相，台灣則於4月29日搶先上映。

廣告 廣告

米蘭達認不出昔日助理，引發網友討論。圖／翻攝自二十世紀影業YT頻道

不過曝光的預告中可以看到，小安找上米蘭達談話，卻被問「是誰」，後來遇到艾蜜莉時，也沒認出對方。這個狀況立即引發網友們的熱烈討論，「整段預告的重點就是失智的米蘭達」、「隔太多年了，的確會失憶」、「從高三等到三高，終於出續集了」，但也有網友分析，這個橋段其實透露米蘭達依舊高傲，「這樣才符合她目中無人，唯我獨尊，穿著PRADA惡魔的角色」、「以她個性是故意不認的吧」。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

《穿著Prada的惡魔2》前導預告曝光！網友淚目：我等了20年

真的回來了！《穿著PRADA的惡魔2》宣布開拍 原班主演全員回歸