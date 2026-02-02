《穿著Prada的惡魔2》新預告曝光！米蘭達重逢昔日助理艾蜜莉 安迪回歸「伸展台」

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

全球影迷翹首以盼的《穿著Prada的惡魔2》今（2）日曝光新預告，奧斯卡影后「梅姨」梅莉史翠普、奧斯卡最佳女配角得主安海瑟薇、艾蜜莉布朗3大女星及史丹利圖奇等人再度回歸這部時尚大片。

《穿著Prada的惡魔2》今（2）日曝光新預告（圖／二十世紀影業提供）

《穿著Prada的惡魔2》聚焦《伸展台》雜誌總編輯米蘭達在紙本媒體式微之際，努力在逐漸凋零的產業中尋找立足之地。此時，她必須正面迎戰已成為奢侈品集團高階主管的昔日助理艾蜜莉，因為她手中掌握著米蘭達迫切需要的廣告預算。

奧斯卡男配角提名史丹利圖奇飾演的奈吉也在預告中登場，與米蘭達一同現身Met Gala橋段。而在預告釋出前，4位主要演員也接受《Vogue》訪問，暢談這部備受期待的續作。梅姨形容：「那感覺就像是走進自己衣櫃深處，翻出一件衣服，心想：『不知道現在還穿不穿得下？』」

《穿著Prada的惡魔2》全新海報（圖／二十世紀影業提供）

在續集中，安海瑟薇飾演的安迪選擇重返《伸展台》，這段職涯轉折也深刻影響了她的穿搭風格。安海瑟薇表示：「我們把這件事變成電影裡一個真正的敘事重點，必須解釋，在這個時代，一個當作家的角色，怎麼可能擁有這麼精彩的衣櫥。我提議設定成：安迪後來成為調查記者，15 年來走遍世界…而當你曾在《伸展台》這樣的地方受過訓練，你一看到寄賣店就知道該怎麼做。所以她差不多20年來都在挖寶。接著，和奈吉一起，那個『魔法衣櫃』的時刻又回來了。」

艾蜜莉布朗則笑說：「真的很像回到家。」但她也自嘲，自己為何能如此輕鬆地再次演回這個「瘋狂」角色：「這個角色就像一副對我來說太合手的手套，她就是個瘋子。或許我該好好問問自己，為什麼重新飾演她會這麼容易。」

