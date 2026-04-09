《穿著Prada的惡魔2》訪韓！張員瑛祕密採訪

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▲張員瑛（如圖）受邀採訪來韓國宣傳電影《穿著Prada的惡魔2》的梅莉史翠普、安海瑟薇，粉絲十分期待她的英語表現。（圖／IG@for_everyoung10）

[NOWNEWS今日新聞] 好萊塢演員梅莉史翠普 (Meryl Streep) 、安海瑟薇 (Anne Hathaway) ，為了宣傳《穿著Prada的惡魔2》飛往韓國，根據韓媒報導，IVE成員張員瑛已與兩位親自會面並進行了採訪。三人的會面是在祕密狀態下進行的，雖然具體的對話和採訪內容等細節尚未公開，但張員瑛的英語實力一直是大家關注的焦點之一，因此大眾都很期待能看到她用流利英文採訪巨星的模樣。

張員瑛受邀進行採訪 粉絲期待全英訪談

《穿著Prada的惡魔2》將於本月29日全球首映，昨（8）日演員們抵達韓國進行宣傳。這不僅是「時尚女魔頭」梅莉史翠普出道以來的首度訪韓，更是安海瑟薇睽違8年、第一次為宣傳作品踏上這片土地。據相關人士透露，早在梅莉史翠普與安海瑟薇確定訪韓時，製作方就早早向張員瑛發出了邀請。尤其IVE成員張員瑛平時就以出色的英語實力著稱，各界對於能看到三人進行全英文訪談都相當期待。

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▲梅莉史翠普（左）、安海瑟薇（右）前往韓國進行《穿著Prada的惡魔2》宣傳活動。（圖／IG@annehathaway）

兩人出席超多宣傳節目 還和劉在錫會面

在此之前，梅莉史翠普與安海瑟薇已先後出演了國民MC劉在錫主持的 《劉 QUIZ ON THE BLOCK》 ，並與韓國演員高賢廷合作拍攝了YouTube節目，引發強烈關注。此外，她們還將出演《文明特急》，為作品宣傳不遺餘力，簡直化身為「好萊塢宣傳妖精」！

兩位演員昨日在首爾飯店舉行了電影 《穿著Prada的惡魔2》 的訪韓記者會，正式展開宣傳活動。在完成多個綜藝節目的拍攝後，傍晚又前往永登浦時代廣場，在紅毯活動中與韓國粉絲直接見面，雖然電影中是女魔頭，但和粉絲互動起來笑容滿滿、十分親民。

《穿著Prada的惡魔2》本月上映！時尚女魔頭回來了

《穿著Prada的惡魔2》 將於本月29日全球首映。續集講述了傳奇時尚雜誌《Runway》的主編、「時尚女魔頭」米蘭達，與時隔20年以策劃編輯身分回歸的安迪，以及成為奢侈品牌高層的艾蜜莉重逢的故事，在完全改變的媒體環境中，她們將再次押上所有事業籌碼，爭奪時尚界的主導權。

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