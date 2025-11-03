穿街走巷募富有愛心店 巧遇鏟子超人
高雄慈濟志工在小港推展愛心竹筒，走入社區巷弄間廣結善緣，還遇到一起在花蓮奮力救災過的鏟子超人，一同共善。
摩托車店老闆：「好 謝謝 (好 謝謝喔)，我們日行一善這樣喔，老闆就是阿莎力啦。」
邀約加入富有愛心店，老闆不囉嗦，竹筒端上桌。
炸物店老闆 柯先生：「(我們掃一下)，(我們每個竹筒都有1個編號)，(這個用途就是光復鄉)，(還有上次) 我有去 我有去，(真的有去喔 哇) 去2次，我第1天就是跟慈濟的做啊，(鏟子超人 鏟子超人)。」
工作之餘不忘共善，但做生意不簡單，終於走到苦盡甘來的人生階段。
餐飲店員工：「帶兩個小孩 一路走過來，被很多人幫助，現在比較有能力一點，想要找一個，可以回饋的一個途徑，讓我接觸到慈濟，這善的循環 認同的人也很多啦，這可以一直一直一直傳遞下去。」
在地志工愛心滿街跑，熟悉的藍天白雲，是正字標記。
餐飲業者：「(謝謝) 穿慈濟的制服來收嗎，(對) 對啊 我們要信任的，(我們一定會穿制服來收的)好好好。」
補教業者：「(點滴做愛心 不嫌少)，好好好 我先放了 (感恩感恩)。」
餐飲業者：「就是放這裡了 (對對對)，(這樣看得到)，(財源廣進 愛心在這裡)。」
店家：「(只要小小的地方)，(就可以做大大的好事)，沒關係 可以放，(可以放喔 哇 太謝謝妳)，(很棒 感恩)。」
「對 休息了啊，已經8點了啊。」
拜訪店家直到日落，打烊前趕緊溝通不錯過。
更多 大愛新聞 報導：
自律神經失調 引發非典型胃食道逆流
東北季風發威 出門記得多添衣物
