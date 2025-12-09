穿街過巷做慈濟 追思人間菩薩邱金娘

馬來西亞馬六甲的慈濟志工「邱金娘」，投入慈濟30年，她在1995年就開始做慈善訪視、環保、街頭募款、向慈濟會員收善款、義賣等等。日前，她安詳往生，享年93歲。追思會上，眾人共同緬懷她的慈悲身影。

在佛號聲中，馬六甲慈濟志工邱金娘，於93歲圓滿人生，她撐著傘走遍大街小巷收善款的身影，早已成為志工記憶中熟悉的畫面。慈濟志工張佛生：「為什麼她很積極去做慈濟，因為她自己本身也是窮過來的人，她很了解那個苦，所以我們慈濟幫助這些窮人，幫助那些貧窮子弟讀書，她很高興，尤其是聽到上人講，垃圾變黃金 黃金變愛心，她很高興，她講可以這樣子 我可以。」

慈濟志工李文遷 ：「環保我是星期三罷了，星期三 我6點一定來載她，做到差不到9點多 10點，她很好 她什麼都要做，她沒有說不。」

「很感恩你，很感恩你交慈濟的善款，一樣 一樣。」

自63歲認識慈濟，她便積極投入各項大小活動，如環保，慈善發放，街頭募款，製作月餅，包子義賣，廚房香積，還有向慈濟會員收善款等等。慈濟志工邱金娘(2021.1.11)：「我沒有想到我年紀大，這個錢用來幫助苦難的人 窮的人，我們就用心去做，因為我們是慈濟人，是上人的弟子，我們就很用心去做。」

邱金娘的兒子林猷達：「媽媽是我們心目中的女王，所以每個人 每個兄弟姊妹 她的孫，每個都很愛護她的，每次她去做慈濟，她都是很高興地去做，我相信慈濟的師兄師姊，都會照顧她的，所以我們都很放心。」

邱金娘的孫女陳珂瑩：「我覺得她很偉大，我覺得不是每個人可以像她這樣，可以獻出這樣多的愛心，她就講 一定要聽爸爸媽媽的話，不要忤逆他們這樣，婆婆 我們愛您。」

「感恩您這一生為慈濟的付出，為眾生的付出 祝福您。」

