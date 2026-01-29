穿裕民國小運動服拜票 陳岱吟主打最在地活力牌戰

（記者陳志仁／新北報導）民進黨新北市議員黨內的初選作業即將展開，新莊區參選人陳岱吟今（29）日站路口拜票時，與團隊成員一同穿上在地裕民國小的運動服亮相；草綠色上衣格外吸睛，不少通勤民眾投以目光並熱情加油，成為路口宣傳最受矚目的焦點之一。

圖／陳岱吟說，新莊是她成長、生活的地方，「 懇請電話民調唯一支持最在地有活力的陳岱吟」。（陳岱吟提供）

陳岱吟表示，自己是新莊裕民國小第四屆畢業生，小學時期的閨蜜在得知她投入議員選戰後，特地送上一套當年的運動服，象徵支持與鼓勵，也提醒她不忘初心、記得從哪裡出發；沒有比這套衣服更在地了」，因此她決定穿上熟悉的校服站上熟悉的路口，向鄉親問候並爭取電話民調支持。

草綠色運動服在車水馬龍的街頭格外醒目，不少路過民眾主動揮手打招呼，甚至有人停下腳步詢問合影；陳岱吟指出，新莊迴龍一帶許多家庭都是裕民國小校友，常能遇見父子檔或母女檔同校畢業的情景，穿上校服不僅喚起共同記憶，也象徵一份責任與傳承，希望成為學弟妹心中的好榜樣。

陳岱吟強調，新莊是自己成長與生活的地方，裕民國小在求學過程中帶給她許多關懷與溫暖，讓她始終以身為校友為榮；未來若有機會進入議會，將把這份在地情感轉化為服務動力，努力為地方爭取建設與資源，期盼有一天能讓母校也以她為榮，真正成為「最在地、最有活力」的民意代表。

