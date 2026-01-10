穿襪子睡覺有害健康？重症醫師破除3種迷思：這些動作成入睡隊友
重症醫師打破「穿襪子睡覺」等可能有害健康的迷思，以及每雙襪子不見得適合每個人穿，帶你了解關於人體保暖神隊友「襪子」相關科學知識。
「襪子」相關科學知識
胸腔暨重症醫師黃軒多次宣導關於「襪子」相關知識，除了教大家辨別「毒襪4特徵」、提醒抗寒保命人體部位「三暖王」當中，穿「襪子」禦寒鎖熱是關鍵外，也破除「穿襪睡覺禁忌」等迷思。
穿襪睡覺3種迷思
迷思1. 穿襪睡覺會壓血管、害血液不循環？
只要襪子不是「醫用彈力襪」、非「止血帶」，穿「一般保暖襪」躺睡根本不會壓到影響血流。真正造成血液循環問題，通長是患者本身，可能有「糖尿病周邊神經病變」、「嚴重動脈硬化」、「長時間穿過緊鞋子行走」所導致。
迷思2. 穿襪會悶出腳氣？
腳氣（足癬）並非是悶出來的，而是因為「黴菌感染」（會受到清潔方式、潮濕環境與真菌所影響）。冬天健康的人腳汗本來就少，睡前洗腳、擦乾、穿乾淨襪子。「幾個小時的睡眠時間，不會突然長黴菌」。（除了本來就因為腳氣接受治療的人，醫師以保守派觀點，不建議穿襪子睡覺）。
註：「theconversation」指出，足部皮膚是人體汗腺數量較多的部位之一。大多數足部細菌和真菌喜歡生活在腳趾間溫暖潮濕的環境中，以汗水和死皮細胞中的營養物質為食。這些微生物產生的代謝廢物正是導致腳、襪子和鞋子產生異味的原因。（細菌會在棉織物存活長達90天。若重複穿未清洗的襪子，會導致更多細菌滋生繁殖）
迷思3. 襪子會把腳趾擠到瘀血？
構成襪子將「腳趾甲擠到瘀血」的狀況，是因為「長時間反覆摩擦」，以及「強力撞擊（如穿爬山穿不合腳的鞋）」，睡覺穿襪完全不會構成這樣傷害腳趾的條件。
入睡關鍵是「核心體溫」
黃軒醫師進一步說明，有些人穿襪好入睡，關鍵在於「溫度」。因為入睡時身體需慢慢降溫，特別是「核心體溫」，而讓「腳和手這類末梢部位」暖和後，血管放鬆會有助散熱，大腦也較快收到「可以休息了」的訊號：「對某些人來說，襪子不是保暖工具，而是入睡的開關」。而「暖腳」並非為了「加熱」身體，而是幫助身體「散熱」。因為足部不熱會導致血管收縮，熱散不掉，會讓大腦誤以為還是白天，而容易發生失眠的狀況。
「穿襪睡覺」不是每個人都適合
黃軒醫師暖心提醒，不是每個人都適合穿襪子睡覺，並非是因為體質好壞，只是身體偏好不同，也有人可能會出現以下情形，反而影響入睡：
穿襪子就覺得卡、悶、怪，注意力反而全在腳上。
對觸感特別敏感，腳被包住反而更清醒。
穿襪入睡只要追求「鬆（腳趾有空間活動）、乾、暖」即可，若是選擇不穿襪子入睡，其它像是「被子」、「熱水袋」、「電熱毯」、「一條軟毯包腳」，效果也差不多，但要小心燙傷的情形：「真正重要的不是襪子，而是你終於能不能，好好睡一覺」。
更多造咖報導
其他人也在看
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 1 小時前 ・ 76
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 91
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 天前 ・ 10
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 16
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 3
TPBL》高國豪兄弟互控傷害 大哥嗆「我要弄斷你的腳」判拘役30天
新竹攻城獅當家球星高國豪「私約二嫂」引發兄弟鬩牆，前年底3兄弟在蘇澳餐廳互毆後提告，3人被檢方依傷害罪起訴，大哥高聖文因嗆「我要弄斷你的腳」另涉恐嚇。宜蘭地院判決出爐，傷害部分和解，公訴不受理；高聖文犯恐嚇危害安全罪，判拘役30日，緩刑2年。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 1
林襄看這裡！桃猿馬傑森「新兵日記」丟手榴彈PK前輩王建民誰贏？
體育中心／綜合報導樂天桃猿游擊手馬傑森，在球隊獲得總冠軍的隔天，立刻馬不停蹄從台中直奔花蓮新訓中心報到，目前為止四個月役期已經超過一半，馬傑森在下部隊抽籤時抽到戰車營，而他也在接受民視頻道軍事節目「能戰好朋友」頻道獨家專訪時透露，他在新訓中心的手榴彈是用非慣用手的「左手」來丟，即管如此仍舊可以丟到56公尺，但可惜還沒打破前輩「建仔」王建民的紀錄。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 7
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 106
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告。對此，富邦育樂表示，已經留意到相關討論，喊話「希望外界尊重拉拉隊員的職業」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 39
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
猛飆漲停又重摔！這2檔入列處置股 國家隊砸2.8億買這記憶體、撿彩晶7675張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（9）日收30,288.96點，跌71.59點或0.24%。八大公股昨日買超44.99億元，其買超前十大個股，包括6檔電子股、3...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
來台參加金唱片！Jennie「機場大臭臉」拒打招呼 網疑不尊重台灣
韓國第40屆金唱片頒獎典禮1月10日今晚首度移師臺北大巨蛋舉行。8日起多組表演嘉賓陸續包機來台。其中BLACKPINK成員Jennie昨早也身穿灰色大衣現身仁川機場準備出發來台。但她下午抵台後一坐上地勤人員開的接駁車後，立刻用大外套把自己全身蓋住，完全不想跟現場歌迷、記者打招呼，惹來一部分網友的批評，質疑她不尊重台灣。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 31
今晨驚見3.9℃極端低溫！今晚又有冷氣團接力 專家：下週恐有颱風生成
受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署清晨針對18縣市發布低溫特報，提醒有10度以下氣溫發生的機率。今（10）日晨至上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。今日清晨新竹關西鎮出現4度的「極低溫」，專家透露，強冷空氣將接力報到，今日下半天至下週一（1/12）清晨，將受新一波的大陸冷氣團南下影響，今日白天短暫回溫後，明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
WBC》韓國隊大聯盟戰力上看9人！「超強陣容」擁4位混血外掛
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，預賽與中華隊、日本隊同在C組的韓國隊，正展現出洗刷連三屆止步預賽恥辱的強大野心。總教練柳志炫今（9）日率領代表隊飛往塞班島展開首波集訓，並在機場拋出重磅消息，韓國隊今年有望組成一支包含5名韓籍與4名韓裔美籍選手的「大聯盟軍團」，美職戰力人數有望上看9人，規模甚至可能壓過地主日本隊。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 10
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
川普擬普發「這數字」說服格陵蘭加入美國
川普政府長期主張，美國「基於國家安全需要取得格陵蘭」，其理由為格陵蘭蘊藏豐富的礦產及關鍵的地緣位置，因此近期也傳出川普考慮向格陵蘭居民每人發放1萬至10萬美金（約新台幣31萬至316萬）的一次性補償金，總金額預估近60億美元（約新台幣1897億），希望可以說服他們脫離丹麥加入美國。此舉引發歐洲各國密切關注，而格陵蘭總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）對此表示，「夠了，夠了…..不要再有併吞的幻想」，他強調，「我們是一個民主國家」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 190
寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴
生活中心／翁莉婷報導冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 42