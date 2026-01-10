穿襪子睡覺有害健康？重症醫師破除3種迷思：這些動作成入睡隊友





重症醫師打破「穿襪子睡覺」等可能有害健康的迷思，以及每雙襪子不見得適合每個人穿，帶你了解關於人體保暖神隊友「襪子」相關科學知識。



「襪子」相關科學知識

胸腔暨重症醫師黃軒多次宣導關於「襪子」相關知識，除了教大家辨別「毒襪4特徵」、提醒抗寒保命人體部位「三暖王」當中，穿「襪子」禦寒鎖熱是關鍵外，也破除「穿襪睡覺禁忌」等迷思。

穿襪睡覺3種迷思

迷思1. 穿襪睡覺會壓血管、害血液不循環？



只要襪子不是「醫用彈力襪」、非「止血帶」，穿「一般保暖襪」躺睡根本不會壓到影響血流。真正造成血液循環問題，通長是患者本身，可能有「糖尿病周邊神經病變」、「嚴重動脈硬化」、「長時間穿過緊鞋子行走」所導致。

廣告 廣告

迷思2. 穿襪會悶出腳氣？



腳氣（足癬）並非是悶出來的，而是因為「黴菌感染」（會受到清潔方式、潮濕環境與真菌所影響）。冬天健康的人腳汗本來就少，睡前洗腳、擦乾、穿乾淨襪子。「幾個小時的睡眠時間，不會突然長黴菌」。（除了本來就因為腳氣接受治療的人，醫師以保守派觀點，不建議穿襪子睡覺）。

註：「theconversation」指出，足部皮膚是人體汗腺數量較多的部位之一。大多數足部細菌和真菌喜歡生活在腳趾間溫暖潮濕的環境中，以汗水和死皮細胞中的營養物質為食。這些微生物產生的代謝廢物正是導致腳、襪子和鞋子產生異味的原因。（細菌會在棉織物存活長達90天。若重複穿未清洗的襪子，會導致更多細菌滋生繁殖）

迷思3. 襪子會把腳趾擠到瘀血？



構成襪子將「腳趾甲擠到瘀血」的狀況，是因為「長時間反覆摩擦」，以及「強力撞擊（如穿爬山穿不合腳的鞋）」，睡覺穿襪完全不會構成這樣傷害腳趾的條件。

入睡關鍵是「核心體溫」

黃軒醫師進一步說明，有些人穿襪好入睡，關鍵在於「溫度」。因為入睡時身體需慢慢降溫，特別是「核心體溫」，而讓「腳和手這類末梢部位」暖和後，血管放鬆會有助散熱，大腦也較快收到「可以休息了」的訊號：「對某些人來說，襪子不是保暖工具，而是入睡的開關」。而「暖腳」並非為了「加熱」身體，而是幫助身體「散熱」。因為足部不熱會導致血管收縮，熱散不掉，會讓大腦誤以為還是白天，而容易發生失眠的狀況。

「穿襪睡覺」不是每個人都適合

黃軒醫師暖心提醒，不是每個人都適合穿襪子睡覺，並非是因為體質好壞，只是身體偏好不同，也有人可能會出現以下情形，反而影響入睡：

穿襪子就覺得卡、悶、怪，注意力反而全在腳上。

對觸感特別敏感，腳被包住反而更清醒。

穿襪入睡只要追求「鬆（腳趾有空間活動）、乾、暖」即可，若是選擇不穿襪子入睡，其它像是「被子」、「熱水袋」、「電熱毯」、「一條軟毯包腳」，效果也差不多，但要小心燙傷的情形：「真正重要的不是襪子，而是你終於能不能，好好睡一覺」。



【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

