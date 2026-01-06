穿襪子睡覺觸霉頭？阿嬤揭民間禁忌 中醫師解答了

老一輩的人認為睡覺穿襪子不吉利。（圖／AI示意圖）

近日寒流來襲，一名女網友在社群平台Threads上發文表示，從小就有穿襪子睡覺的習慣，卻曾遭到阿嬤責罵，甚至被警告「那是要走了的人才躺在床上穿襪子」，讓她童年留下深刻陰影。這段經歷在網路上引起熱烈討論，不少人也回憶起家中長輩類似的說法。

根據這位女網友描述，她在孩提時期某次因為天氣寒冷穿襪子上床睡覺，卻被阿嬤大聲斥責「要走了的人才躺在床上穿襪子」，讓她當場驚恐萬分，從此再也不敢這麼做。貼文引發共鳴，不少網友留言指出，自己也曾被父母或祖父母警告，「阿嬤以前也這樣講，嚇得我從小不敢穿襪子睡覺」、「有的，我父母都是這麽說。要走的人睡覺才穿襪子，我父母是雲嘉地區人」。

儘管傳統習俗深植人心，也有部分網友持不同看法。有網友認為這類說法缺乏科學根據，表示自己從小穿襪子睡覺至今身體狀況良好，「不聽老人言 ，快活好幾年，穿了好睡覺。」、「跟阿嬤說過世的人穿的是白色，我都穿蠟筆小新的」、「不要跟自己身體過不去，受苦的是自己，說話的人只是出一張嘴」。

對於這項爭議，中醫師樓中亮曾在個人臉書粉絲專頁中表示，是否適合穿襪子睡覺，應根據個人體質判斷。他指出，體質偏虛寒的人，穿襪子能有效保暖，有助於提升睡眠品質；但若手腳經常發熱，甚至有把腳伸出棉被外睡覺習慣的人，則不建議穿襪子入睡，否則反而可能影響體溫調節。

樓中亮補充，人體在夜間會透過流汗來調節體溫，若穿襪子後出汗無法蒸發，不僅會使襪子變得潮濕，還可能導致腳部更容易感覺冰冷。因此，是否穿襪子睡覺並非一體適用，應視個人狀況彈性調整。

