穿襪睡覺會悶出腳氣？醫破解迷思：真菌感染非襪子問題

冬天夜晚睡覺時，許多人常因腳部冰冷而難以入睡。黃軒醫師指出，民眾對於睡覺時穿襪子存在諸多迷思，包括認為穿襪子會壓迫血管、悶出腳氣，甚至擠壞腳趾甲，這些說法大多過於誇張，缺乏醫學根據。

只要穿的是一般保暖襪，不是醫用彈力襪或緊到像止血帶的襪子，睡覺就不會壓到影響血流。（示意圖／Pixabay）

重症醫師黃軒在社群平台發文表示，第一個常見迷思是「穿襪子會壓血管、血液不循環」。他澄清，只要穿的是一般保暖襪，不是醫用彈力襪或緊到像止血帶的襪子，睡覺就不會壓到影響血流。真正會造成血液循環問題的，通常是患者本身的健康狀況，例如糖尿病周邊神經病變、嚴重動脈硬化，或長時間穿過緊鞋子行走，而非單純穿襪子睡覺。

針對第二個迷思「穿襪子會悶出腳氣」，黃軒解釋，腳氣是真菌感染問題，不是悶出來的。足癬是真菌問題，不是襪子問題。健康的人在冬天腳汗本來就少，睡前洗腳、擦乾、穿乾淨襪子，幾個小時的睡眠時間不會突然長黴菌。不過他也提醒，如果本來就有腳氣正在治療中，確實不建議穿襪子睡覺。

至於第三個迷思「襪子會把腳趾甲擠到瘀血」，黃軒直言這個說法太誇張。他指出，腳趾甲擠出瘀血需要長時間反覆摩擦或強力撞擊，例如爬山穿不合腳的鞋子，躺著睡覺穿襪子完全不構成這些條件。

黃軒進一步說明，有些人穿襪子確實比較好睡，關鍵其實不在襪子，而在溫度。（示意圖／Pixabay）

黃軒進一步說明，有些人穿襪子確實比較好睡，關鍵其實不在襪子，而在溫度。人要入睡時身體得先慢慢降溫，特別是核心體溫。當腳和手這些末梢部位暖起來，血管會放鬆，熱比較容易散出去，大腦也比較快收到「可以休息了」的訊號。因此暖腳不是為了加熱身體，而是為了幫助身體散熱。

不過黃軒也強調，不是每個人都適合穿襪子睡覺。有人一穿襪子就覺得卡、悶、怪，注意力反而全在腳上；也有人對觸感特別敏感，腳被包住反而更清醒。這不是體質好壞的問題，只是身體的偏好不同，睡眠本來就沒有統一標準答案。

黃軒建議，如果想嘗試穿襪子睡覺，重點只有三個字：「鬆、乾、暖」。（示意圖／Pixabay）

黃軒建議，如果想嘗試穿襪子睡覺，重點只有三個字：「鬆、乾、暖」。襪口不要勒、材質透氣、睡前洗乾淨腳，腳趾有空間活動即可。如果不穿襪子，使用暖被、熱水袋、電熱毯或軟毯包腳，效果其實差不了多少，但要小心燙傷。

黃軒總結，睡覺要不要穿襪子不是健康問題，也不是養生信仰，怎麼舒服就怎麼睡。能讓人放鬆、讓身體安心交出控制權的方法，就是好方法。

