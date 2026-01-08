穿襪睡覺迷思再起！醫指2族群勿嘗試 恐造成身體反效果

（記者張芸瑄／綜合報導）近期氣溫持續下探，有網友回憶童年趣事，提到小時候只要「穿襪子睡覺」就會被阿嬤責備，甚至聽過「要死的人才這樣睡」的說法，引發大批討論。有人表示穿襪後睡得更暖和，也有人認為會感到悶熱不適。對於冷天是否適合穿襪入睡，中醫師劉宗昇表示，保暖固然重要，但也需考量體質與氣血循環，部分族群若穿錯方式，反可能造成負擔。

不少網友看到原始貼文後紛紛留言，有人笑稱從小不敢穿襪睡覺，長大後才發現其實非常保暖，也有人坦言因聽信長輩說法，導致現在穿襪睡反而不習慣。相關話題在社群持續延燒。

彰化馬光中醫診所中醫師劉宗昇接受《ETtoday健康雲》訪問時指出，中醫觀點講求依據個人體質與季節調整作法。腳部是多條經絡會聚的部位，保暖有助於陽氣推動全身循環，尤其在低溫天氣，更容易受到寒氣影響，適度保暖能協助驅寒、改善末梢循環。

劉宗昇表示，若選用透氣度佳且不緊繃的襪子，對於容易手腳冰冷、屬寒性體質、經常抽筋或有關節不適的人，可在冷天提供額外保暖效果，對睡眠品質也可能有所幫助。

不過，穿襪睡覺並非適用所有人。劉宗昇提醒，若襪子過緊，容易讓氣血循環受阻，反而造成腳部不適；若本身屬於濕熱體質、容易流汗或有悶熱困擾的人，穿襪可能使溼氣累積、增加不適。此外，陰虛火旺者本就有手心熱、盜汗等問題，過度保暖恐讓情況更明顯。

他也指出，若有腳部傷口、末梢循環不佳、糖尿病或其他腳部疾病者，穿襪若造成壓迫，可能影響神經或血管狀況，應特別注意，避免因悶熱或循環下降加重病情。

劉宗昇建議，寒性體質、長者、孕婦或冬季容易凍傷者，可選擇材質柔軟、彈性不過強的襪子試著穿一晚觀察舒適度；而濕熱體質或腳部有病灶者，則不建議在睡覺時穿襪，讓腳部保持自然散熱。

若擔心睡前腳部冰冷，他建議可透過泡腳方式取代穿襪，例如在熱水中加入薑片或艾草以促進循環，也可搭配紅棗、桂圓等食材進行食補。他強調，中醫並非反對穿襪睡覺，而是強調每個人的體質差異，應避免完全遵循民俗說法或流行習慣，而忽略身體反應。

