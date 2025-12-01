穿西裝不是最大咖！律師靠「1穿著」認出辦公室key man 一票狂點頭

在職場上與客戶或合作夥伴開會時，如何一眼辨認出在場「最大咖」顯得十分重要。（示意圖／Pixabay）

在職場上與客戶或合作夥伴開會時，如何一眼辨認出在場「最大咖」顯得十分重要，倘若不小心認錯，除了會讓氣氛瞬間尷尬，還可能在對方心中留下壞印象。知名律師林智群回憶，自己過去到子公司開會，會依照座位判斷誰是主管，通常坐在正中間的就是「key man」，但現在都靠穿著辨認。貼文意外引發討論。

林智群今天（1日）在臉書發文透露，自己年輕時到子公司開會，都會依照座位判斷誰是主管，「坐中間那個（比較老的，傳產就是這樣）就是key man。」隨著年齡和經驗增長，他不再透過座位辨認誰是在場最高負責人，而是透過穿著打扮。

林智群提到，如果整個辦公室裡面的人都穿西裝、打領帶，只有一個人穿T恤，那個人就是key man，「總之不要看輕穿T恤的人，他要嘛是工讀生，要嘛就是老闆。」

貼文引發大批網友共鳴，紛紛留言「以前接過客戶的名片，名片上面很乾淨，只有一個名字，沒有職稱。那個才是最大咖的」、「穿著T恤，坐姿還放鬆的，肯定最大尾」、「年輕時打工，進別人辦公室也是如此，前排都是西裝，最後一位就是穿T恤， 不知天高地厚，還想這那位？原來，他就老闆啦！」。

