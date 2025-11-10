穿越任意門直衝藏壽司！哆啦A夢13款限量周邊11／14粉絲必搶

哆啦A夢任意門開啟！藏壽司13款聯名周邊、限定美食一次登場。（藏壽司供圖）

哆啦A夢迷注意啦！「藏壽司」這次真的超犯規，11月14日起，全台推出 13款哆啦A夢主題扭蛋，公仔吊飾、磁鐵書籤、胸章通通有。還有限定店鋪打卡、消費送貼紙、抽旅行袋等超多福利，一次滿足收藏、拍照和美食欲望。

這次的周邊共有13款，超級值得收藏。5款公仔吊飾能看到哆啦A夢變成鮪魚片下的醋飯，或是跟玉子燒捲在一起的陶醉模樣，還有隱藏在手卷、鮭魚卵軍艦裡的小驚喜。

藏壽司與哆啦A夢聯名的5款「公仔吊飾」扭蛋，11月14日起登場。（藏壽司供圖）

4款磁鐵書籤，哆啦A夢與哆啦美同框出現，躲在豆皮壽司、花枝壽司裡，標記書頁或辦公桌都超可愛。

廣告 廣告

兄妹檔聯手賣萌，4款「磁鐵書籤」、4 款「胸章」同框亮相。（藏壽司供圖）

4款胸章無論是蓋上鮭魚、鮮蝦，還是手捧鯛魚燒、千層蛋糕，哆啦A夢和哆啦美的開心表情都讓人融化。

全台設有５間哆啦A夢主題店鋪，打卡還能抽「murmur 輕簡旅袋」。（藏壽司供圖）

不只扭蛋，藏壽司還把哆啦A夢搬進店裡啦！板橋遠科、基隆中正信三、台北館前、台中惠文路、高雄岡山5家店換上超可愛限定裝飾，拍照打卡完成指定任務，就有機會抽到「murmur 輕簡旅袋」。全台13間限定店，消費滿600元，追蹤官方FB，還能拿到限量造型貼紙。

到13間限定店消費滿600元，追蹤官方FB，還能再拿限量貼紙。（藏壽司供圖）

料理部分，11月新品也很吸睛。「Aho香濃椰奶糰子」椰香濃郁、白玉Q彈。「鮭魚卵醋漬鰶魚薑片海苔包」微酸爽口、鮭魚卵爆漿，層次滿滿。「蔥花鹽味牛五花」油脂香甜又不膩，入口牛脂化開超滿足。「梅香柴魚花小貝柱軍艦」則用梅子酸香、柴魚花煙燻味搭配鮮甜小貝柱，清爽多層次。

「Aho香濃椰奶糰子」，白玉口感很Ｑ彈，吸滿椰香。（藏壽司供圖）

這次活動把收藏、拍照打卡和美食一次滿足，哆啦A夢迷真的不能錯過，準備好衝一波吧！

Info

藏壽司

線上預約訂位



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／馬祖必吃三寶都在這！南竿「中新小吃」老酒麵線、紅糟肉、魚麵一站吃齊

正男報食事／台北港點新熱點！「三點三」必吃黏嘴鳳爪、Q脆松露餃、軟酥紅麴腸粉

正男報食事／永和隱藏版質感鐵板牛排！77 Seven Kitchen牛雞雙拼爽度破表