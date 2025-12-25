南部中心／劉安晉 高雄報導

由加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展《流光藝境》，25日起在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫盛大開展，ZHEN-RU以獨特視角與鮮明色彩，捕捉現實景物中稍縱即逝的流光片刻，透過「再現」映現出對萬物的深刻感知，作品不僅是視覺的饗宴，更引領觀眾超越現實空間，探索內在無限的曼妙風光，以「看作品，見自己，離開痛苦，趣往快樂之地」的創作心意，要讓民眾透過光與影、感官與心靈、藝術與生命交織而成的沉浸旅程。

穿越光影的靜心之旅 《流光藝境》特展25日開展

加拿大華裔藝術家ZHEN-RU創作，打造六大單元多感官沉浸式體驗，《流光藝境》特展25日在高雄駁二開展。（圖／民視新聞）

《流光藝境》展覽是以加拿大華裔藝術家ZHEN-RU的60幅影像創作為核心，並由台南藝術大學博物館學研究所碩士暨草央藝術有限公司總監翁淑英擔任策展人，攜手三組台灣科技藝術團隊黑川互動媒體藝術、移動故事屋＆陳昱榮、參零肆共同參與展覽製作。透過光影、聲音、香氛、互動裝置與藝術投射等技術進行「造境」，營造多感官沉浸式的詩意旅程，引導觀者以全身心投入，在「一花一世界」的宇宙觀中獲得心靈療癒。策展人翁淑英說，這場展出不僅是物理現象的光影，也是精神性的象徵。

《流光藝境》以科技藝術打造多感官沉浸式體驗，民眾可走進療癒之境，探尋心靈桃花源。（圖／民視新聞）

加拿大華裔女性藝術家ZHEN-RU，長年關注和研究心靈，是一位堅持尋找智慧與生命真相的多元創作者，她說透過詩詞、音樂和攝影等創作，要向世界分享她對存在和意識的探索，而且藝術不只是個人意念的表達，更是啟發眾人開展清淨的心靈、培養慈悲與智慧，以及療癒人心的力量，為世界注入溫柔而堅定的能量。《流光藝境》展覽以色境、聲境、香境、語境、身境與意境為架構，前五境透過色彩、聲音、氣味、語言與燈光裝置等多重感官引導體驗；意境則作為整段感知旅程的歸返，展覽設有「看見色、聆聽聲、嗅聞香、交流語、體驗觸、沉浸意」六大單元，誠摯邀請觀者預訂這趟超越五感的藝境體驗，開啟靜心療癒的藝術之旅。而影像作品裡，每一瞬的流光皆蘊含宇宙奧義，不同於傳統山水繪畫以藝術造境取徑。透過科技藝術打造全新型態的沉浸式體驗，期望使觀者獲得心靈的再認識、療癒與對自身存在之美的肯定；展場最後還設計了免費的開放區域「樂境」，富含童趣與遊戲的空間，可以讓親子與孩童輕鬆參與。

