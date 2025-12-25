穿越光影的靜心之旅「流光藝境」駁二登場

▲ 《流光藝境》展覽以「六境」作為展覽整體結構，包含色境、聲境、香境、語境、身境與意境。（圖／記者陳美嘉攝，2025.12.25）

[NOWnews今日新聞] 加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展《流光藝境》，於今(25）日假高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫盛大開展，展期將至2026年3月3日止。展覽以「六境」作為整體結構 ，ZHEN-RU以獨特視角與鮮明色彩，捕捉現實景物中稍縱即逝的流光片刻，透過「再現」映現出對萬物的深刻感知。為了讓親子與孩童能輕鬆參與，展場最後還設計了免費的開放區域「樂境」，富含童趣與遊戲的空間，觀眾可於營業時間自由進出。

廣告 廣告

▲視覺藝術創作特展《流光藝境》於高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫登場。（圖／記者陳美嘉攝，2025.12.25）

夢蓮花文化藝術基金會首度推出的《流光藝境》展覽以加拿大華裔藝術家ZHEN-RU的60幅影像創作為核心，由台南藝術大學博物館學研究所碩士暨草央藝術總監翁淑英擔任策展人，攜手三組台灣科技藝術團隊共同參與展覽製作。透過光影、聲音、香氛、互動裝置與藝術投射等技術進行「造境」，營造多感官沉浸式的詩意旅程。

▲《流光藝境》展覽以加拿大華裔藝術家ZHEN-RU的60幅影像創作為核心。（圖／記者陳美嘉攝，2025.12.25）

藝術家ZHEN-RU是一位在海外生活多年的加拿大華裔女性藝術家，長年關注和研究心靈，是一位堅持尋找智慧與生命真相的多元創作者。ZHEN-RU透過詩詞、音樂和攝影創作等多才多藝的天賦，向世界分享她對存在和意識的探索。夢蓮花文化藝術基金會董事長賴錫源表示，藝術家ZHEN-RU的作品，擅長捕捉生活中稍縱即逝的微光，在平凡中挖掘不凡，期盼引領人們開啟心中那道溫柔而永恆的光。

《流光藝境》展覽以「六境」作為展覽整體結構，包含色境、聲境、香境、語境、身境與意境，前五境透過色彩、聲音、氣味、語言與燈光裝置等多重感官引導體驗；意境則作為整段感知旅程的歸返，觀者得以與內在進行深度對話。在ZHEN-RU的影像作品裡，每一瞬的流光皆蘊含宇宙奧義，不同於傳統山水繪畫以藝術造境取徑。透過科技藝術打造全新型態的沉浸式體驗，期望使觀者獲得心靈的再認識、療癒與對自身存在之美的肯定。不僅是一場視覺饗宴，更是一處精神性的「桃花源」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

最美海景商場 「FOCUS 13 」珊瑚廣場試營運

走進畫裡漫遊江戶街頭！「會動的浮世繪」高雄駁二登場

飯店聖誕送暖 高空饗宴、共享餐桌、報佳音