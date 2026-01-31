穿越台灣舊時代！金馬獎認證《大濛》票房破億，陳玉勳曝心聲：從未想要賺錢





台灣2026年1月開場，電影圈陸續傳來破億票房好消息，哭笑交織的《陽光女子合唱團》挺進台灣影史台片票房前10名，而陳玉勳導演的《大濛》也不遑多讓，票房衝破1億同樣迎來佳績，陳玉勳為此笑讚片中演員「蔡昌憲和宋芸樺果然是破億神獸」，而自己終於能從「《大濛》（台語意即起霧）裡走出來了」。



《大濛》破億 陳玉勳曝心聲

陳玉勳導演表示拍《大濛》沒想過要賺錢，２個月前對電影票房不樂觀，預估最多三千萬。如今《大濛》成為金馬獎最佳劇情片得主睽違14年，再創票房奇蹟的作品，讓陳玉勳倍感欣慰：「許多熱心觀眾像輕柔的風，把《大濛》這個風箏吹得高高，口碑不斷擴散，討論度極高，這些都是我始料未及的。雖然沒賺到錢，但當初拍這電影就沒想過要賺錢，我只想讓很多人看到《大濛》，重要的是因為《大濛》，讓我看到了許多美好風景，我任務完成，可以鬆一口氣從大濛裡走出來了」。

圖片來源：FB@大濛 A Foggy Ta

金馬4獎認證 影迷感動30刷

《大濛》以1950年代台灣白色恐怖時期為背景，以未成年少女孤身離家，首度北上前往殯儀館贖回哥哥遺體，意外展開冒險旅程為故事起點，片名《大濛》為台語「大霧」（罩雺）的發音，沉重壓抑氛圍在主角樂觀拼博下，仍透出向陽而生暖心風景，就算對於「政治課」、「歷史課」不熟悉的觀眾，也能穿越舊時代共感人物喜怒哀樂，還有相互扶持的良善與勇氣，頗有韓劇《請回答1988》與日本電影《三丁目》系列的舊時代氛圍既視感。主演之一的9m88，從歌手跨越演員身分，甚至被影迷「30刷」的熱情深受感動暖喊：「帶給身邊的人溫柔，是美好的事」。

《大濛》榮獲第62屆金馬獎「最佳劇情片」、「原著劇本」、「美術設計」、「造型設計」４項大獎，除了故事懸念滿滿，少女是否被拐騙、是否成功領回哥哥遺體、以蔗民視角望向舊時代的殘酷戰爭，美術和場景道具也極其講究，成為重要助攻綠葉。

王誌成揭「幕後搭景過程」

電影美術關鍵功臣王誌成，曾在社群曬出搭景工作照，揭露創作過程:「大家決心讓設計圖紙裡的屋舍，變成可以拍片的立體屋舍」、「從整地、放樣、機具進場、灌漿、鋼構、木作、泥作、質感、水電、陳設、檢討、微調、驗景、試戲到最後大隊進場拍攝，沒有什麼比這樣的過程更能讓年輕組員們成長」，字字句句透出為電影下足苦心與用心:「我在當場偷偷觀察本劇組三本柱，勳導（陳玉勳），如芬姐（葉如芬），烈姐（李烈）眼神專注盯著監視螢幕時，覺得美術組這次做的真好」。

特效CG調整「建築外觀」

陳玉勳導演多次分享幕後花絮和特效畫面與過程，尤其電影核心「霧氣」濃淡象徵情節、貫穿全片，隨故事推進強化情感張力，呼應局勢未知與不確定。除了多數場景於市區實景拍攝、美術組協助搭景，還原年代建築則透過特效CG重建環境，將不符時代「現代建築結構」修除，避免干擾場景設定，且努力建構更符合當時材質與年代感的建築外觀。

諸多創作細節為《大濛》帶來穿越舊時代，更加具象化的感動，所有走進戲院支持的觀眾，成為電影破億的神隊友，當年台灣白色恐怖的恐懼，如今透過電影，不僅延伸後代了解前人歷史的養分，也盛開出自由呼吸的幸福氣息。

