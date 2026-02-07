「穿越嘉義公園 一起來寫生」頒獎典禮 用畫筆延續畫都記憶

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】嘉義市立美術館（嘉美館）所主辦的「穿越嘉義公園．一起來寫生」頒獎典禮，今（7）日在嘉美館3樓多功能空間隆重舉行。本次活動共吸引319位參賽者熱情參與，經鄭建昌、戴明德及王德合三位評審，依據主題創意性、構圖及藝術性等原則及不同年齡層分組進行評選，最終選出36位優勝者。市長黃敏惠出席頒獎典禮，肯定得獎者的創作表現，也鼓勵大家持續拿起畫筆，除了描繪嘉義的日常風景，也延續畫都的記憶。

黃敏惠市長表示，嘉義市素有「畫都」美名，市府透過寫生比賽與頒獎典禮，將藝術教育向下扎根，鼓勵孩子走進嘉義公園，用眼睛觀察城市的自然景觀與生活樣貌，培養敏銳的觀察力與表現力，並以畫筆轉化為對家鄉的情感與記憶。嘉義公園已有百年以上歷史，不僅是市民熟悉的生活場域，更是嘉義藝術發展的重要起點。前輩藝術家都曾經來到嘉義公園寫生作畫或創作，包括陳澄波、郭東榮、詹浮雲、陳銀輝、陳哲、黃照芳、陳志鴻等，留下描繪城市風景的重要作品，並由藝術家或其家屬陸續捐贈予嘉義市立美術館，成為今日嘉義藝術典藏與城市記憶的重要基礎。

黃敏惠市長指出，從動植物、生態環境到日常生活風景，都是創作的重要素材，期待更多人能延續前輩畫家留給嘉義市的珍貴文化資產，讓畫都的生命力持續發揚。同時，黃敏惠市長也感謝評審老師公平用心的評選，以及學校老師與家長的陪伴與支持，同時也勉勵孩子們持續拿起畫筆、勇於創作，在藝術中累積人文素養，為城市未來發展奠定重要基礎。

寫生評審鄭建昌老師代表講評時表示，本次寫生比賽作品整體表現相當用心，評審團在評選過程中進行多次細緻討論，反覆比較與審視，力求公正選出優秀作品。本次寫生比賽以「串連嘉義公園」為核心，並加入「城市風景與創意」主題，鼓勵參賽者不僅描繪眼前景色，更深入觀察城市紋理與文化意涵。鄭建昌老師更鼓勵大家多關注嘉義市各項藝文展覽與活動，從不同面向理解在地文化，並持續以畫筆記錄與詮釋嘉義的獨特風景，展現屬於自己的創作感受。

文化局長謝育哲表示，嘉義公園長期扮演藝術創作與公共生活交會的重要場域，透過寫生活動累積「寫生—展出—再參與」的良性循環，不僅強化學生與市民的城市觀察能力，也逐步累積嘉義公園的當代城市圖像。本次活動能吸引不同年齡層參與，並透過校園、社群及跨區交流的方式，持續推動嘉義作為區域藝文交流節點的影響力。

嘉義市立美術館潘青林館長表示，寫生不只是技巧的練習，更是一種學習「如何觀看」的過程。本次活動不僅透過寫生創作延續「畫都嘉義」的傳統，也藉由展覽與工作坊的串連，深化市民對城市公共空間的感知與想像。獲獎的36件得獎作品除線上Artogo平台展出外，亦規劃於嘉美館3樓圖書室實體展出，讓民眾透過欣賞作品，感受嘉義公園之美與在地文化的活力。

本屆活動邀請不同年齡層民眾走入嘉義公園，以寫生方式觀察城市風景與自然紋理，活動依國小低、中、高年級、國中、高中及大專以上暨社會組分組評選，吸引台中、台南、嘉義市、嘉義縣、雲林縣等民眾與學生踴躍參與。得獎學校如嘉義市博愛國小、大同國小、嘉北國小、國立嘉義高中，以及雲林縣崇文國小等，橫跨不同年級組皆有學生獲獎，展現校園美術教育長期扎根的成果，也為嘉義城市文化持續注入創作能量。部分學校如崇文國小、博愛國小、大同國小及國立嘉義高中，多次獲得前三名及佳作，顯示美術教育及寫生教學具穩定成果。

嘉義市自2013年起，即持續以嘉義公園為主題辦理戶外寫生活動，早期由文化局主辦，以親子共學與城市認同為核心。自2022年起，活動由嘉美館接手主辦，結合館內展覽策劃與城市文化脈絡，逐步導入未來想像、在地歷史與跨域合作，使寫生活動由單一競賽形式，發展為兼具藝術教育與公共參與的重要年度文化活動。2025年更以「寫生日」概念擴大辦理，結合展演、工作坊與競賽，深化市民參與層次。

美術館表示，活動得獎名單已公布於嘉美館官網(https://tinyurl.com/4v9nt6jv )，展期自115年1月30日至3月1日於嘉美館3樓圖書室展出，誠摯邀請市民朋友前往觀賞，透過畫筆與風景，一同感受畫都嘉義持續生成的藝術能量。

