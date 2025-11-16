穿越巷口挨罰 女批警「自行想像.推論」違規舉發

新北市 / 綜合報導

昨(15)日晚間9點多，新北市鶯歌區文化路上，一名女子和朋友走在路上，違規穿越巷口遭到開罰，女子事後上網發文，認為員警用推論想像對他們硬開單。而警方調出路口監視器，表示兩人確實有違規，而且執法員警當時就在路口，目擊這一切，過程僅約1分鐘，分局也表示，這次員警舉發並沒有不妥。

一男一女從騎樓走出，先是穿越巷子接著，走過大馬路到對面，看似一切正常，但卻被警方攔下開單。員警VS.當事民眾說：「這個行向是綠燈，從那邊過來的時候闖紅燈的，那邊走過來是綠燈過沒錯，所以要針對現在這邊的理解嗎。」

廣告 廣告

員警當下解釋開罰原因，但女子事後發文抱怨，他和朋友被警方誤會闖紅燈，但完全不記得穿越沒有號誌的巷口時，有無違規。

目擊民眾說：「紅燈過去警察就攔，我覺得這是正常的，他說闖紅燈我覺得OK啦。」事情發生在，15日晚上9點多，新北市鶯歌區。

楊姓女子和朋友，經過文化路226巷時，違規闖紅燈後穿越馬路，在對面被員警攔下開罰，女子發文抱怨被誤會開罰，而且根本不記得前面違規，控訴警方用想像推論等方式硬開單，而員警拿出畫面澄清，事件發生在同個路口，他全程目擊過程不到1分鐘。

新北市三峽分局二橋派出所長張岸玲說：「行為已符合道路交通處罰條例，第78條一項規定，員警基於舉發並無不當。」雖然巷口，沒有設置行人專用號誌，但根據法規，只要行人面對紅燈時都禁止通行，針對女子的控訴，員警調出畫面證明兩人違規，也認定舉發沒有不妥。

原始連結







更多華視新聞報導

高中遭爆「買早餐違規扣分」 教官反駁：未禁止

心虛！ 嫌車上藏毒拒檢狂逃撞傷1員警 逃400公尺遭逮

什麼都能載？阿伯反坐機車拖推車載盆栽 警：依法舉發

