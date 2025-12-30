穿越文明的剪影 : 前中國小姐「黃秀慧」於京都東寺與台北 101 的 Dior 時刻

【警政時報 司徒／臺北報導】今年秋冬，Dior 將時尚敘事推進至文明與時間的深層對話。2025 早秋女裝系列全球首度發表，選址於創建於西元 794 年、同為世界文化遺產的京都東寺。發表會當晚，近兩百株櫻花於夜色中盛放，花影如雪，映照千年古塔，Dior 經典剪影在其中靜靜浮現，彷彿東西方文明低聲對話。

創意總監 Maria Grazia Chiuri 以和服結構、日式比例與 Dior 長年對日本文化的凝視為靈感，攜手京都工藝大師，結合皇室御用的龍村美術織物與福田家族的刺繡染織技藝，讓日本緹花的細膩光影，與西方高級訂製剪裁形成流動而平衡的文化共振。

Dior Lady Art 藝術包款於台北 101 發佈，陳庭妮以優雅造型詮釋儀式感。(圖/黃秀慧 提供)

星光雲集的現場，前中國小姐黃秀慧尤為醒目。她身著 Dior 紅色平口長蓬裙禮服，搭配銀色腰帶與黑色極長手套，在櫻花、古塔與月光交會之間，展現隆重而克制的優雅。她亦參觀寺內多件逾千年的珍藏文物，時間的重量在空氣中清晰可感。

時序推進至聖誕節月，Dior Lady Art 藝術包款於台北 101 發佈，氛圍轉為摩登節奏。周杰倫現身引爆人潮，陳庭妮以優雅造型詮釋儀式感。黃秀慧再度受邀，身著全台唯一的全手工金色針織長禮服亮相，璀璨金線與城市高空光影交織，成為夜色中最耀眼的存在。

星光雲集的現場，前中國小姐黃秀慧尤為醒目。(圖/黃秀慧 提供)

身兼上市公司獨立董事、攻讀博士學位的她表示，無論是京都東寺的千年靜謐，或台北 101 的城市光影，皆讓她深刻感受到 Dior 將文化深度與時尚張力交織成完整體驗的能力。從古寺到城市，時尚不再只是展示，而是一場跨越時空、穩定而悠長的文明呼吸。

