穿越時空・古巴深度11日｜全程五星 老爺車、海濱、革命詩篇的加勒比風情之旅

在加勒比海的蔚藍擁抱中，有一首時光寫成的詩，它的名字叫古巴。如今，這首詩將為您展開扉頁。專為品味獨到的旅客設計的「穿越時空～古巴深度11日」行程，以「全程五星」的尊榮體驗，帶領旅人穿越時光隧道，沉浸於古巴的斑斕色彩、革命激情與殖民風華之中，展開一場前所未有的深度文化感官之旅。

哈瓦那老城區

哈瓦那：時光與色彩的詩行

旅程的核心，將駐足古巴心臟——哈瓦那，連續入住三晚五星級酒店，其中更包含被列入世界遺產的傳奇地標「哈瓦那國家飯店」。在這裡，時光彷彿倒流。您將搭乘經典的美國老爺車，穿梭於國會大廈、哈瓦那大劇院與世界文化遺產哈瓦那老城區之間，捕捉這座城市最迷人的景致。傍晚，沿著綿延的馬拉貢海濱大道漫步，欣賞落日將海浪染成金黃。文學愛好者則必訪海明威故居，尋找大文豪的創作靈感，並前往著名的五分錢酒館，品嘗一杯海明威最愛的Mojito，讓薄荷的清涼與朗姆酒的香醇，帶您回到上世紀的黃金年代。

海明威

加勒比海濱情書：巴拉德羅全包式度假

告別首都的喧囂，旅程將前往世界聞名的海灘勝地——巴拉德羅。您將下榻五星級海邊全包式度假村，享受「三餐全包及酒水自由」的極致慵懶。潔白沙灘與祖母綠般的海水是您的私人後花園。行程更安排前往蜥蜴島探秘，並有機會與聰慧的海豚近距離親密接觸，創造難忘的海洋回憶。

西恩富戈斯

革命與浪漫交織的內陸傳奇

深度之旅絕不止於海濱。行程將深入古巴內陸，探訪充滿革命靈魂的聖克拉拉。在切・格瓦拉廣場與紀念碑前，感受那段動盪歷史的磅礡氣息。隨後，走進被聯合國教科文組織列為世界遺產的特立尼達，這座城市如同一個「凝固在琥珀裡的舊殖民夢」。在鋪滿鵝卵石的街道上，參觀古老的制糖山谷，漫步於馬約爾廣場，並在La Canchanchara Bar品嘗當地特色調酒。此外，亦將造訪有「南部珍珠」之稱的西恩富戈斯，這座上世紀最著名的度假浪漫聖地，以其優雅的法式風情建築與迷人海灣，令人傾心。

國會大廈

十大特色體驗與甄選美食

為讓旅程回味無窮，行程精心規劃「十大特別體驗」，從文化、美食到娛樂全方位感受古巴：

哈瓦那老爺車遊城

五分錢酒館品嘗Mojito

馬拉貢海濱大道打卡

朗姆酒博物館品酒

與海豚親密接觸

奧巴馬網紅餐廳用餐

登陸蜥蜴島探秘

周杰倫MV拍攝地拍照

Salsa舞蹈學習體驗

深入了解古巴人日常生活

在美食方面，除了度假村的豐富餐飲，更特別安排三頓特色餐：在蔚藍海岸享用新鮮的出海龍蝦餐、於哈瓦那的奧巴馬網紅餐廳體驗名人同款美食，並品嘗道地的古巴黑豆飯，用味蕾銘記古巴的熱情風味。

這趟「穿越時空～古巴深度11日」之旅，不僅是一場旅行，更是一場跨越世紀的文化洗禮。它用五星級的舒適，包裹著最真實、最動人的古巴靈魂，誠邀您一同翻開這本加勒比的時光詩集。

詳細行程：

