穿越時空回到古埃及！奇美博物館VR大展明年初登場

【高沛生／台南報導】奇美博物館宣布 2026 年將啟動「埃及年」企劃，並引進沉浸式 VR 節目《消失的法老》，讓民眾「穿越時空回到古埃及」。只要戴上 VR 裝置，即可深入古夫金字塔、登上 146 公尺高塔頂、漫遊尼羅河，體驗 4500 年前的古文明場景。館方今起開放線上預購，預期將成為明年熱門展演活動之一。

奇美博物館表示，VR 節目《消失的法老》將於 2026 年正式登場，為館內全新打造的「VR 體驗廳」首波內容。只需戴上頭戴裝置，觀眾即可一秒置身古埃及，穿越金字塔內外，展開深度冒險旅程。節目長度約 45 分鐘，限 8 歲以上民眾參與。

廣告 廣告

《消失的法老》以古代世界七大奇蹟之一的古夫金字塔為主場景，帶領觀眾進入未對外開放的密室、抵達王后房間，並登上金字塔頂端俯瞰整座開羅。體驗途中也能搭乘太陽船漫遊尼羅河，甚至親臨古代葬禮現場，感受古文明的儀式與氛圍。

節目特別與美國哈佛大學考古專案合作，透過多年研究資料與實地數據打造場景。系統更能投射其他參與者影像，減輕 VR 體驗常見的孤立感，使整體沉浸度更高。

館方向《中央社》透露，2026 年將是奇美博物館的「埃及年」，除了 VR 節目，也將同步推出與大英博物館合作的年度大展《埃及之王：法老》，以實體文物搭配虛擬科技，打造完整的古埃及體驗。民眾購買 VR 票券還加贈常設展入場，線上預購價 680 元已於今日開賣。

奇美博物館攜手大英博物館推出國際大展「埃及之王：法老」。翻攝奇美博物館臉書

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

普發一萬商機 藝奇880元極炙套餐享牛排火焰秀與日式三大名物

狗仔直擊｜主播王乃伃有機師男友 約會高爾夫酷哥共撐傘（壹蘋10點強打）

Kia Select精選中古車宣布官方網站升級 導入不限品牌AI即時估價

